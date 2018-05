„Magyarország legfontosabb kincsei a gyerekek”

A kormány mindent megtesz azért, hogy a vágyott és kívánt gyerekek megszülessenek – mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) megbízott elnöke a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) babaköszöntő ünnepségén szombaton, Budapesten.

Fűrész Tünde a „Ha gyermek születik a világra, család is születik” című rendezvényen úgy fogalmazott: a gyerek pótolhatatlan kincs a családja, és a magyar nemzet számára is. Egy gyereknek pedig a legnagyobb ajándék a testvér, ezért a kormány szeretne mindent megtenni azért, hogy ne csak az első gyerek szülessen meg, hanem testvérei is legyenek. A gyerekvállalás azonban nem jelenthet szegénységi kockázatot, ezért vezették be például a családi adókedvezményt, az ingyenes gyermekétkeztetést, a jelzáloghitelek elengedését a harmadik vagy további gyerek megszületése után, valamint a diákhitelek felfüggesztését vagy elengedését a gyerekek számától függően.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke (MTI Fotó: Rosta Tibor)

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke azt hangsúlyozta, a jelenlévők körében nem kérdés, hogy legnagyobb élmény és az élet értelme egy gyerek születése, ugyanakkor tévedés lenne azt hinni, hogy a nagycsaládokban minden „fenékig tejfel”. A szülők azonban a gyerekeknek köszönhetik az erőt és az energiát, ezért nem lehet elégszer elmondani, hogy nagycsaládban élni jó. Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége betegsége miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. Üdvözlő levelében úgy fogalmazott, négygyerekes anyaként állíthatja, hogy az élet egyik legnagyobb csodája a születés, a gyerekek pedig nem terhet, hanem erőforrást jelentenek.

A harmadszorra rendezett ünnepségen emléklapot adtak át a szervezet azon tagjainak, akiknek tavaly született gyermeke. Az 1987-ben alakult NOE több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14 ezer tagcsaláddal rendelkezik, az országos munkát hat regionális központ segíti. Az egyesület munkájának középpontjában az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete, és a nagycsaládok közösségekké szervezése áll.