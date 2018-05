Hat év alatt elérhető a másfélszeres bér?

Az érdekképviseletek szerint megvalósítható a hat év alatt mintegy ötvenszázalékos tervezett reálkereset-emelkedés: ha ez megvalósul, akkor jelentősen csökken a nyugat-európai bérekhez viszonyított különbség, ugyanakkor ehhez nélkülözhetetlen a hazai és világgazdasági stabilitás, valamint a gazdaság szereplőinek is részt kell ebben vállalniuk – írja szombati számában a Magyar Idők.

A napilap cikke szerint akár a másfélszeresét is érheti 2022-re a 2016-os nettó keresetünk, ha megvalósul a kormány minap nyilvánosságra hozott, 2022-ig szóló terve. Ebben a reálkeresetek akár ötvenszázalékos emelkedését jelölte ki célként; ez korábban még negyvenszázalékos növelés volt. A reálkereseti mutató méri, hogy az egységnyi kézhez kapott fizetésünk értéke mekkora, tehát abból az adott időszakban többet vagy kevesebbet tudunk vásárlásra, fogyasztásra, vagy akár megtakarításra költeni.

Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

A Magyar Idők által megkérdezett érdekképviseletek szerint a reálkereset-emelkedésre kitűzött cél reális, ám ehhez következetes lépésekre van szüksége mind az állam, mind a gazdaság többi szereplője részéről. Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára optimistának, ám merész célkitűzésnek nevezte a tervezett reálkereset-emelkedést. Kiemelte: kedvező, ideális ívet jelölt ki a kormány a konvergenciaprogramban, amely a rendszerváltás óta először érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Nyugat-Európához, amennyiben az abban foglalt inflációs, növekedési és egyéb makrogazdasági mutatók megvalósulnak.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) elnöke (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

A főtitkár hangsúlyozta: a programban kijelölt pálya elérését számos tényező befolyásolhatja. Amennyiben a külső tényezők nem okoznak érdemi hatásokat, akkor elképzelhető a reálkeresetek ötvenszázalékos növelése, ugyanakkor ehhez ki kell alakítani a megfelelő szabályozórendszert. A célokhoz továbbra is fent kellene tartani az idei és a tavalyi évhez hasonló, átlagosan a két számjegyű bruttó keresetemeléseket. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a lap kérdésére kiemelte: a szakszervezet támogatja a konvergenciaprogramban foglaltakat, mivel az érdekképviseletek régóta vallják, hogy a felzárkózást gyorsabban végre kell hajtani.

A szakszervezeti vezető ugyanakkor bátor lépésnek nevezte a programban megfogalmazott célokat, de emlékeztetett, a hatéves bérmegállapodás megkötése is merész lépés volt, mára viszont már látszik, hogy az szinte csak kedvező hatásokkal járt. A gazdaság szereplőinek segítése is fontos, mivel míg hazánkban a mikro- és kisvállalkozások közül csak párszáz exportképes, addig Ausztriában a nagyságrend többezres. Palkovics hozzátette: világosan látszik, hogy a korábbi politikai és gazdasági irányokkal ellentétben egy merőben új, minőségi változás körvonalazódik, amelyet a konvergenciaprogram is tartalmaz.