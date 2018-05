Ha túl olcsó a klíma, kezdhet gyanakodni

Légkondicionálót jogszerűen csak telepítési tanúsítvánnyal lehet vásárolni. A vásárlást megelőzően érdemes szakemberrel felméretni a hűteni kívánt helyiségeket, csak így lehet ugyanis garantálni a klímaberendezés hatékony üzemeltetését. Egy jó minőségű berendezés beszereléssel és beüzemeléssel együtt körülbelül 300 ezer forintnál kezdődik szakértők szerint.

Légkondicionálót jogszerűen csak telepítési tanúsítvánnyal lehet vásárolni. A vásárlást és a telepítést megelőzően érdemes szakemberrel felméretni a hűteni kívánt helyiségeket, hiszen csak így lehet garantálni a klímaberendezés hatékony üzemeltetését – mondta Várkonyi Nándor, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Karda István, a Columbus Klímatechnikai Kft. szerviztechnikusa ugyancsak fontosnak tartotta kiemelni, hogy a légkondicionálók esetén a funkcionalitás az elsődleges. Emiatt rendkívül fontos, hogy a szobák méretéhez optimalizáltan válasszuk ki a szerkezetet – jegyezte meg a szakember. Egy jó minőségű berendezés beszereléssel és beüzemeléssel együtt 300-310 ezer forintnál kezdődik Karda István elmondása szerint. Ha olcsóbb ajánlatot kapunk, akkor vagy nem tisztességes úton szerezték meg a készüléket, vagy nem megfelelő minőségű – jegyezte meg.

Fotó: Shutterstock

A központi és a különálló egységeket műszakilag egyenértékűnek nevezte Várkonyi Nándor, a differencia csupán az árban van. A központi rendszerek multisplit főberendezése a szigorú műszaki előírások miatt jóval drágább, ám sok esetben csak bajosan lehet a külső falfelületeken rögzíteni az egyedi kültéri egységeket, és vannak, akik esztétikailag sincsenek megelégedve ezzel a megoldással, így hajlandók többet áldozni a hűtési rendszer kiépítésére.

Karda István megemlítette, hogy jelenleg szakemberhiány van Magyarországon, ugyanis a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság szigorított – véleménye szerint okkal és jogosan – az előírásokon. Az új képzés teljesítése jelentős pénzbe kerül, amit áttételesen a fogyasztóknak kell megfizetniük.

Várkonyi Nándor a karbantartás fontosságára is kitért, mivel a garanciális meghibásodások jelentős része a nem megfelelő szerelésből vagy üzemeltetésből adódik. Ezért rendkívül fontosnak nevezte, hogy rendeltetésszerűen használják a készülékeket.

Sok klíma megbukott a teszten

Andacs Noémi , a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa a műsorban elmondta, hogy szervezetük a közelmúltban 22 légkondicionálót tesztelt nemzetközi közreműködéssel. Arra keresték a választ, hogy a berendezések mennyire működnek hatékonyan, menyire zajosak, és milyen hatásfokkal párátlanítanak. Kiemelte: a közel két tucat termékből mindössze egy kapott jó minősítést a fűtési-hűtési hatékonyságra, és egyetlen termék párátlanítása sem volt megfelelő.

A klímatechnikánál pedig elsődleges szempont a párátlanítás, a légsebesség, és a hőmérséklet csak utána következik – emelte ki Karda István. A szakember értetlenül állt a teszt eredményei előtt. Mint elmondta: ő minden esetben műszerekkel ellenőrzi a beszerelt eszközök hatékonyságát. Úgy látja, hogy vélhetően az alapbeállítások voltak elégtelenek a tesztek során.

A klímagépek zajterhelésével kapcsolatban Andacs Noémi elmondta, hogy a tesztelt készülékek csendesen működtek, és nem tapasztaltak kirívó értéket. A légkondicionáló beszerelését ugyanakkor a legutolsó lépésnek ajánlják háztartások számára, hiszen azok energiafogyasztása jelentős, és egyszerűbb szigetelési módszerekkel is lehet emelni az ingatlan komfortfokozatán.

Ne állítsuk túl hidegre

Hallgatói felvetésre válaszolva Karda István elmondta, hogy létezik kifejezetten bababarát klíma is. A családjában is előszeretettel használják ezt az eszközt. Ez abban különbözik a hagyományos klímáktól, hogy sokkal precízebben irányítható a vetési távolsága, és egészen alacsony teljesítménnyel is működtethető.

A klíma biztonságos használatához a külső hőmérséklethez képest legfeljebb 8 fokkal lehet eltérni, igyekezett leszögezni Várkonyi Nándor.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A műsort itt hallgathatja meg A műsort itt hallgathatja meg

Címlapi képünk illusztráció. MTI Fotó: Németh György