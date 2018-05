Nem árt az óvatosság az álomnyaralás előtt

Lassan kezdődik a fő üdülési szezon. Bő kínálat található az úti célok tekintetében, de hogyan válasszuk ki a megfelelő szállást vagy utazást?

Az online foglalás során kiválasztandó szállást típusra, ellátásra, fizetőeszközre, de akár wellness-szolgáltatásra is lehet szűrni. Az árat is be lehet állítani egy meghatározott intervallumra, de a helyszín egyéb jellemzőire, így például a wifi-elérhetőségre, baba- és gyermekbarát szállásokra is tudunk szűrni. Szállásfoglalás esetén a legtöbb weboldal százszázalékos garanciát biztosít.

Ha az utazó hibáján kívüli probléma adódik, például beázik a szálloda, akkor az oldal, illetve maga a szálláshely is keres olyan szállást, ami megegyező azzal a szálláshely típussal. Az online szállásközvetítéssel foglalkozó vállalatok odafigyelnek arra, hogy az ügyfél azt kapja, amit szeretne – mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmunkatársa az M1 Kosár című műsorában.



Csomagban olcsóbb lehet

A távolabbi úti céloknál, külföldi nyaralásnál sokan felkeresnek utazási irodákat is. Kovács Zsolt, a Sun & Fun Holidays marketingmunkatársa rámutatott, hogy egy repülőjegy-vásárlásnál már nem igazán érdemes „beszaladni bárhová”. Ezt ugyanis az interneten is meg lehet nézni. De egy komplett tengerparti nyaralásnál az utazásszervezők gyakran sokkal jobb csomagárakat tudnak biztosítani, mint amit mi állítanánk össze saját magunknak.

Ennek nagyon egyszerű az oka Kovács Zsolt szerint, hiszen ők nagy tételben vásárolják a szobákat, a repülőn a székeket, ezért aztán olyan csomagárakat tudnak összeállítani, amit az interneten külön-külön sem tudnak lekörözni.

Nem árt az óvatosság

Utasként érdemes gondolni arra is, hogyha valamit megveszünk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy azt is fogjuk kapni. Ha valaki nem megbízható utazásszervezővel vagy utazási irodával utazik, akkor érhetik meglepetések a hotelben, vagy akár már a repülőtéren is elkezdődhet a kálváriája. Erre sok példa volt az elmúlt években.

Kovács Zsolt azt javasolja, hogy semmiképpen se utazzunk olyan irodákkal, amelyeknek a honlapján nem publikusak az alapvető pénzügyi információk, és amelyek esetleg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság által publikált információkat nem tudják szolgáltatni.

A nyaralási csomag kiválasztásánál fontos szempont az ár is. Sok esetben segít a döntésben, ha akciós ajánlatot találunk. De nem baj, ha tudjuk, hogy az akciók egy rész kedvezményt és egy rész marketingfogást tartalmaznak. A turisztikai szakember emlékeztetett: az utazásszervezők minden egyes akcióban úgy próbálnak meg az utasnak akciót adni, hogy ettől függetlenül az ő működésük azért biztosított legyen.

Fontos tudni egy akciónál, hogy az árak mindig adott időre, adott időszakra érvényesek, esetleg egy adott szállodára vagy országra. Ha megfontoltan keresgéltünk és döntöttünk, akkor nagy az esély arra, hogy az álomutazás nem válik rémálommá.