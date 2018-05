Rengetegen strandoltak már az országban

Beigazolódott az előrejelzés szerdára, 31-32 fokot is mértek többfelé, ez megint nagyon közel volt az évszázados melegrekordhoz. A városi strandokon és a Balatonnál is sokan voltak. A szakemberek megint arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor tavasszal az ember bőre még érzékenyebb az UV-B-sugárzásra, így sokkal könnyebb leégni, mint például nyár közepén – hangzott el az M1 Híradójában.

Előkerültek a matracok és épültek az első homokvárak a Balatonnál. A nyárias melegben, aki tehette vízparton töltötte a napot. Sokan napoztak, de voltak, akik meg is mártóztak a jelenleg 19 Celsius-fokos vízben.

A természetes vizek mellett a medencés strandok is népszerűek voltak. A békéscsabai városi fürdőben is sokan élvezték a jó időt. Mint mondták, hiába van még csak május eleje, védekezni kell az erős napsütés ellen, és ebben a hirtelen jött hőségben fokozottan figyelnek a folyadékfogyasztásra is.

A tűző napon 33 fokot mutatott a hőmérő nem sokkal dél után Debrecen főterén. Többen fagyival hűsítették magukat. Itt is voltak, akik napoztak, de a legtöbben inkább a fák árnyékába húzódtak a nap elől.

Pécsett is megteltek az árnyékos helyek a játszótéren. Az anyukák azt mondták, ebben a nyárias időben kalap és fényvédőkrém nélkül el sem indulnak otthonról.

Az M1 meteorológusa arra figyelmeztetett, hogy a következő napokban a magas hőmérséklet mellett, erős UV-B-sugárzásra is számítani kell, ezért aki teheti, kora délután ne menjen napra. A túlzásba vitt napozás ugyanis káros lehet a szervezetre, bőrrákot okoz, károsítja a szemet és gyengíti az immunrendszert.

A sugárzás erősségét egy index mutatja meg. Az erős fokozatnál a déli órákban már ajánlott kalap és napszemüveg viselése, valamint fényvédőkrém használata. Nagyon erősnél már ajánlatos inkább árnyékos helyet keresni a déli órákban. Az extrém sugárzás pedig azt jelenti, hogy az érzékenyebb bőrűek akár 15 perc alatt is leéghetnek, vagyis nekik ilyenkor már egyáltalán nem szabad napozni.