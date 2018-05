Majdhogynem csontszáraz lesz a csütörtök

Az időjárás szárazabbra vált csütörtökre – írja rövid távú előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-nek elküldött jelentésben azt írják, hogy szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és az északkeleti területek egy részén erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Előbbi tájakon délutántól többfelé, északkeleten szórványosan várható zápor, zivatar, nyugaton egy-egy heves zivatar is előfordulhat, az ország többi részén általában kevés lesz a felhő, száraz idő várható.

Közölték, a késő esti óráktól nyugaton is egyre kisebb a csapadék esélye, a felhőzet is csökken. Csütörtökön az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúl nyugati és déli tájain lehet időnként több a felhő, és délutántól arrafelé elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat.

A keleti, délkeleti szelet napközben sokfelé élénk, csütörtökön a Dunántúl déli felén nagy területen erős lökések kísérik. Zivatar környezetében a szél viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 31 fok között várható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.