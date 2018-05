Szakszervezeti konföderációk ünnepeltek közösen a Városligetben

A szakszervezeteknek meg kell újulniuk és erősödniük - hangsúlyozta Nagy Viktória, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ifjúsági Tagozatának elnöke kedden, amikor a Városligetben a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), a SZEF és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) vezetői megkoszorúzták az első magyarországi szabad majális emlékkövét.

Az 1890-es első budapesti május elsejei felvonulás helyszínén Nagy Viktória kiemelte, a megújulást megköveteli a változó munkaerőpiac, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció és az automatizáció. Szerinte a szakszervezeteknek ki kell állniuk a 8 órás munkaidő mellett, követelniük kell a nemek közötti bérkülönbség megszüntetését, hiszen az Európai Unióban a nők és a férfiak közti bérkülönbség átlagosan még mindig 17 százalék, ráadásul ez az eltérés a nyugdíjak esetében még nagyobb.



Május 1. – A Magyar Szakszervezeti Szövetség rendezvénye

Szólt arról is, hogy az átlagbérek ugyan Kelet-Közép-Európában is emelkedni kezdtek, de még mindig jelentősen elmaradnak a nyugat-európai országokétól. Ez továbbra is kivándorlásra ösztönöz, ami a befogadó országokban szociális dömpinget a küldőbben munkaerőhiányt okoz – tette hozzá.

Kiemelte, a szakszervezeteknek megújulásuk és megerősödésük érdekében meg kell tanulniuk a fiatalok hangján szólni, képviselniük kell az ő érdekeiket is. Nagy Viktória szerint ehhez a munkavállalói érdek-képviseleteknek nyitni kell az új kommunikációs technológiák felé, rugalmasabbá kell tenniük a szakszervezeti felépítést, hogy gyorsabban és eredményesebben tudjanak mozgósítani és könnyebben reagálhassanak a kihívásokra.

A három konföderáció május elseje alkalmából számos eseménnyel várta a Városligetbe a Napozórétre a majálisozókat, többek között a konföderációk vezetőinek kerekasztal-beszélgetésével.