Több helyen már elkezdődtek a majálisok

Hatvanban például tuning és veteránautókkal, a Balatonon májusfás vitorlásokkal, a Zselicvölgyben pedig gulyásfőző fesztivállal hangoltak május elsejére.

Sokan csak arra vártak, hogy megfőjön a gulyásleves a hajmási főzőfesztiválon. A kész ételekkel pedig mindenki elégedett volt.

Mintegy 50 csapat főzött hétfőn. A húst és a főzéshez szükséges eszközöket a szervezők biztosították, a többit, így például a fűszerezést a résztvevők oldották meg.

A Balatonon pihenők vitorláztak

Balatonlellén a szárazföldön gyerekek játszottak fából készült vitorlásokkal. Közben a felnőttek májusfát készítettek a parton, amit be is ástak a földbe a szezon első vitorlásversenyén a hajós majálison. A vitorlások vízre is szálltak.

A programon a vitorlázás és a májusfaállítás mellett hajóápolási technikákat is megismerhettek az érdeklődők.

Hatvanban az autósokat várták

Hatvanban pedig egész nap drifteltek az autók a Tuning és Veteránautó Találkozón. Emellett koncertekkel is várták az érdeklődőket, akik a nézelődés mellett be is ülhettek a több száz lóerős gépekbe.

A szervezők célja az volt hogy a tuningautók és a veteránautók egyszerre találkozhassanak egy rendezvényen.

Hatvan környékén egyre népszerűbb a tuningautók építése és a veterán autók felújítása, amelyeket tulajdonosaik minden nagyobb országos kiállításon is bemutatnak.