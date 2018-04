Magyar Idők: Milliárdokkal segíti az innovációt a Klebelsberg Központ

A Központ 3,4 milliárd forintnyi támogatást szán arra a költségvetéséből, hogy azok az iskolák, amelyek sikereket értek el valamilyen módszertani vagy egyéb újítással, más iskoláknak is átadják a tudásukat, valamint az intézmények fejlesszék az infrastruktúrájukat - mondta a Magyar Időknek adott interjúban Solti Péter, a központ elnöke. Kitért arra is, hogy június 30-án lejár a megbízatása, miután teljesítette a feladatát.

Felkérése arra vonatkozott – közölte -, hogy működőképessé tegye az új állami intézményfenntartói rendszert. Ezt a feladatot teljesítette, és a gördülékeny működés azt igazolta, hogy a tankerületi központokra épülő struktúra létrehozása jó döntés volt. „A feladataimat elvégeztem, egyelőre arra koncentrálok, hogy a tanév végéig minden rendben legyen az iskolákban” – mondta.

Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke. MTI Fotó: Kovács Attila

Az iskolák informatikai fejlesztéséről szólva közölte: a konvergenciarégió – vagyis az ország középső részén kívül eső többi térség – több mint 45 ezer informatikai eszközhöz jut hozzá. Kiszállításuk még folyamatban van, de a nagy részét már megkapták az iskolák. A pedagógusok módszertani képzésen is részt vesznek, hogy ezeket az eszközöket eredményesen állítsák a tanítás szolgálatába. Mindezt megelőzte, hogy a Közép-magyarországi régióban költségvetési forrásokból 6,7 milliárd forintos összegben kaptak a köznevelési intézmények informatikai eszközöket. Ezeket már kiszállították, és az iskolák rendelkezésére állnak a pedagógiai munkához.

Közölte: egyre erőteljesebb az igény, hogy a tanár jó vezető legyen, a problémák és az információforrások között segítse a diákokat az eligazodásban. Arról nem is beszélve, hogy a tanárnak komoly nevelő szerepe is van, a felnőtt létre, a felsőoktatásra vagy a munkahelyi megméretésre, az ezzel kapcsolatos magatartásra is felkészíti a gyereket. Egyre kevésbé szól arról a mai világban az érvényesülés, hogy saját magunk mit tudunk elérni, hanem meg kell mutatni, hogyan tudunk csapatban dolgozni, komplex problémákat különböző utakon megközelíteni. Ennek a megtanításában fontos szerepe van a pedagógusnak – fogalmazott Solti Péter.

Az a cél, hogy mindenhol egyformán színvonalas és a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási intézményekben tanuljanak a diákok az egész országban. Ehhez idő kell, de a kormányzat egyértelmű és látható lépéseket tett és tesz ennek érdekében – mondta az elnök.

Solti Péter arról is beszámolt, hogy július elsejétől jön létre az Esztergomi Tankerületi Központ, ez lesz a hatvanadik. Erre azért volt szükség, mert amikor a tankerületi központok számában gondolkoztak, akkor nagyjából egységes méretűeket akartak létrehozni, az iskolák, a tanulók és a pedagógusok számához igazítva. A tapasztalatok alapján azonban a tatabányai tankerület túl nagy volt, ezért vált ki belőle az esztergomi – olvasható az interjúban.