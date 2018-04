A 24. óra - a legfontosabb a családok támogatása

Minden eddiginél több eszközzel segítheti a negyedik Orbán-kormány a gyermekvállalást, hiszen ez továbbra is a kormány célja. Pataki János elmondta az M1 hétfői műsorában, a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy megmaradjon a magyar népesség, ezért üdvözlik és támogatják a magyar kormány törekvéseit.

Nem új keletű a demográfiai probléma, közel 40 éves, ezért már többen régóta foglalkoznak a gyermekvállalás ösztönzésével, köztük új és régi civil szervezetek is – ismertette a helyzetet az elnök úr. Szerinte annak ellenére, hogy eltérőek az egyes szerveződéseknél a családfogalmak, rendszeresen egyeztetnek a közös célokról.



Azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedésekkel segítheti a magyar kormány a gyermekvállalást, kijelentette, hogy a kedv szempontjából nagyon fontos a család és a munka összeegyeztethetősége, például a nők részmunkaidős foglalkoztatásának vagy a távmunkának a támogatása, ugyanis ez nagyon befolyásolhatja a gyermekvállalást. A kiélezett munkaerőpiaci helyzetben ugyanis sok helyen nem szívesen fogadják, ha egy szülő a gyermek miatt esetleg kiesik a munkából.

Ezért is kezdődött el néhány éve példamutatóan a családbarát munkahelyek támogatása, ahol nem okoz gondot, ha a szülőnek a gyerek miatt el kell mennie, esetleg be is viheti a munkahelyre – mondta. Reméli, hogy a munkáltatók is be fogják látni, meg kell teremteni a családok alapításának a lehetőségét a munkavállalóiknak.

Ehhez Pataki János szerint szükség van munkáltatói szemléletváltásra, de ösztönözni kell az anyagi vonzatokat.