Boldoggá avatják Brenner János katolikus papot

A szertartásra több mint 15 ezer embert várnak kedden. A fiatal papot még 1957-ben gyilkolták meg. Elcsalták a plébániáról azzal, hogy egy haldoklóhoz hívják, de útközben megtámadták.

Huszonhatodik életévét sem töltötte be Brenner János, amikor egy éjszaka beteghez hívták, és az éj leple alatt 32 késszúrással megölték. Amikor kispapnak jelentkezett, nagyon jól tudta, hogy egy olyan korban kell vállalnia a papságot, amikor annak nincsen becsülete – fejtette ki az M1 Ma Este című műsorában az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseki titkára. Gájer László hozzátette, amikor valaki az életért adja a hitért, abból új élet születik.



„Az ő kultusza egész végig, még a kommunizmus évtizedei alatt is, mintegy titokban, vagy mint egy búvópatakként élt” – mondta, majd úgy folytatta: virágzó kultusz nőtt Brenner János történetéből, hiszen amint szabadott, azonnal újratemették, és kápolnát is avattak a tiszteletére a tetthelyen.

Arról is beszélt, hogy Brenner Jánost akár szentté is avathatják, ha elég ismertté válik kultusza. Megjegyezte, a boldoggá avatásra eddig 15 ezren regisztráltak, az esemény helyszínét meg is kellett változtatni

