Rekordot döntöttek a tánc világnapján

Fiatal és szépkorú, profi és amatőr is egy ritmusra lépett vasárnap a tánc világnapján. Különleges programokkal készültek, és ahogy tavaly is, most is sikerült megdönteni a szeniorok közös táncának hazai csúcsát : az egy színpadon táncolók összéletkora több mint 2018 év volt.