Besenyei: Már vannak fontosabb dolgok is a versenyzésnél

Nem sok jutott a nyugdíjas életből Besenyei Péternek, habár már három éve abbahagyta a versenyzést a műrepülő. A Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorában a pilóta többek között arról is beszélt, hogy áprilistól szeptemberig még mindig tele van a naptárja, illetve, hogy a kudarc nem mindig tragédia.

Besenyei Péter motoros műrepülő világbajnok, oktató, berepülő pilóta, az otthonában fogadta a Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorának stábját. Habár már három éve visszavonult a versenyzéstől, azóta sem unatkozik, hiszen állandóan úton van, és mindig újabb és újabb feladatok várják.

„Nem így terveztem, amikor visszavonultam a versenyzéstől. Hanem úgy képzeltem el, hogy szépen nyugodtan, idézőjelben a nyugdíjasok nyugodt életét fogom élni, és talán majd unatkozni is fogok. Megjegyzem, még életemben nem unatkoztam” – jegyezte meg a Besenyei Péter.

„Aki tud unatkozni, valamit elhibázott”

Hozzátette, egyszerűen annyi tennivaló, annyi hobbija van, hogy nincs ideje unatkozni. Azt mondta, aki tud unatkozni, az valamit elhibázott, mert ha végképp úgy alakulna, könyvet olvas, vagy éppen zongorázik, bár ezekre ritkán van példa.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Talán sokan nem tudják, de Besenyei Péter karrierje volt, hogy egy hajszálon múlt. Még fiatalon, 15 évesen kezdett repülni és 17 évesen jelentkezett hivatásos vadászpilótának, azonban visszautasították arra hivatkozva, hogy gerince nem bírja a nagy terhelést. Így aztán belekezdett a műrepülésbe, majd 17 évvel később újabb orvosi vizsgálatra kellett mennie, ezúttal azonban az eredmények nem támasztották alá a korábbi diagnózist.

„Láss csodát, minden rendben volt. Meg is kérdeztem az akkori főorvostól, Csengery Attilától, hogy most mi történt, megjavultam, vagy mi van? Mondta, hogy a fenét, valószínűleg létszám feletti voltál” – emlékezett vissza Besenyei Péter.

Besenyei Péter műrepülő világbajnok nézőként a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2017. július 29-én.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Nem feltétlenül tragédia a kudarc

Hozzátette, ha az ember akar valamit és nem éri el, akkor valószínűleg kudarcként éli meg, azonban ma már úgy látja, sokkal színesebb élete volt, jobban járt, hogy akkor nem fogadták el jelentkezését.

„Amikor az ember ezt idősebb fejjel felfogja, egy érdekes állapot áll elő, mert akkor nincs kudarc. Ettől kezdve bármi kudarc él, azt mondom magamban, sokszor volt már ilyen és kiderült, hogy mennyire jó ez, és ez is biztos valamire jó lesz” – fejtette ki Besenyei Péter.

Megjegyezte, ez nem azt jelenti, hogy nem küzd vagy harcol bizonyos dolgokért, hanem ha végképp nem megy, nem tragédiaként él meg egy adott helyzetet.

Arról is beszélt, hogy már korábban elhatározta, hogy 60 éves kora után nem akar majd szállodában lakni és utazni és éjjel-nappal, hétvégén, karácsonykor is email-eket írogatni és technikai problémákkal foglalkozni. Besenyei Péter a Red Bull Air Race-t három éve fejezte be.

Gárdi Balázs fotósnak a Global-Newsroom által 2015. október 15-én közreadott képe Paul Bonhomme brit (k), Besenyei Péter magyar (j) és Matt Hall ausztrál (b) műrepülő versenyzőkről a Grand Canyon felett a Red Bull Repülőverseny-világsorozat Arizona államban megrendezett nyolcadik, végső futama előtt október 14-én.(MTI/AP/Global-Newsroom/Gárdi Balázs)

Nem állt meg az élet

„Negyven év versenyzés után úgy gondoltam, hogy megtehetem azt, hogy most már nem versenyzem tovább. A másik pedig az, hogy negyven év versenyzés után az ember nem csoda, ha egy picikét már kevésbé motivált, nem akar bármi áron nyerni, mint mondjuk húszévesen, hanem egyszerűen már vannak fontosabb dolgok is” – magyarázta.

Ennek ellenére nem állt meg az élet Besenyei Péter háza táján, a repülést nem hagyta abba. Mint mondta, rengeteg felkérést kap, főleg külföldről. Április közepétől szeptember végéig minden hétvégén megy valahova repülni. Így például május 1-jén is, délelőtt Szlovákiában tart egy bemutatót, utána pedig délután kettőkor Budapesten a Parlament előtt tart egy tízperces bemutatót Besenyei Péter.