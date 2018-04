Szombaton indul Krakkóból Budapestre a LOT első járata

A LOT első járata szombaton indul Krakkóból Budapestre, és ez fontos lépése az észak-déli irányú közlekedési infrastruktúra megteremtésének Közép-Kelet-Európában – mondta Körmendy Adrienne krakkói magyar főkonzul az MTI-nek pénteken.

A korábbi tájékoztatás szerint május 20-ig hetente öt, május 21-től pedig, a nyári menetrendi időszak végéig, október 27-ig, hat járat közlekedik majd hetente a két város között. A járatokat 78 ülőhelyes gépekkel teljesíti a lengyel nemzeti légitársaság.

A főkonzul értékelése szerint az új járat indítása fontos része „annak a nagy infrastrukturális fejlesztésnek, amelynek célja, hogy a Közép-Kelet-Európát összekösse gazdasági szálakon is”.

Megjegyezte: míg a légijárat létesítése a két ország politikai döntéshozóinak és gazdasági szakembereinek megegyezésén múlik, egyéb közlekedési összeköttetések kiépítése más tényezőktől is függ. Mindazonáltal a Lengyelországot Magyarországgal is összekötő nagy közúti fejlesztés, a Via Carpatia „nagy lépésekkel halad előre” – mutatott rá.

Krakkó és Budapest között több buszjárat, valamint egy éjszakai vonat közlekedik, a vasúti utazás több mint 10 órás. A Varsó és Budapest közötti útvonalon egy nappali és egy éjjeli vonat közlekedik, az elsőnél az utazás 10 órás, a másiknál közel 14 órás. A magyar kormány idén márciusban a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről döntött.

A Varsó-Budapest útvonalon napi 4-5 alkalommal indulnak LOT-járatok, a két főváros között hetente 6 Wizzair-járat is közlekedik.