Elkezdődött a kislétszámú szociális otthonok kialakításának második köre

Egy fogyatékos emberek és pszichoszociális betegek számára épülő eleki lakóotthon alapkőletételével kezdetét vette a kislétszámú szociális intézmények kialakításának második köre – jelentette be pénteken a Békés megyei településen Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, aki emlékeztetett, hogy a kormány 2011-ben döntött arról, hogy a nagy létszámú szociális intézmények helyett maximum 12 ellátott befogadására alkalmas lakóotthonokat alakít ki: „nem tudtuk azt elfogadni, hogy 19 ezer 600 fogyatékos és pszichoszociális fogyatékkal élő ember nagy intézményekben éljen”.

Ezért 2015-ben és 2016-ban be is zárták az első hat nagy intézményt, és 660 lakót költöztettek át. Most elindult a program második köre, amelynek során 22 milliárd forintos keretösszeg révén legkésőbb 2019-ben mintegy 2500 ember költözhet új szociális lakóintézménybe – húzta alá az államtitkár. Czibere Károly hangsúlyozta, az eleki alapkőletétel „országos szimbólum”, azt jelképezi, hogy le kell bontani az izolált, elkülönített, párhuzamos társadalmakat, és egy egységes, befogadó nemzetet kell építeni.

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára (MTI Fotó: Vajda János)

Szavai szerint a kiváltás vagy kiköltözés révén, a helyi közösségekbe való beágyazással magasabb szintű szociális ellátási formák jönnek létre, amelyek az uniformizált ellátás helyett, személyre szabott szolgáltatással az egyéni kompetenciákat is jobban képes fejleszteni. A kislétszámú szociális lakóotthonok a következő 30-40 évben meghatározzák a szociális ellátási rendszer infrastruktúráját – közölte. Kovács József (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője az új otthonok kialakításával az életminőségbeli javulást emelte ki, megjegyezte ugyanakkor, hogy az új rendszer működtetése drága, hiszen jóval több szakember foglalkoztatását igényli.

Kovács Gábor, az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetségének társadalmi kapcsolatokért felelős elnöke az ünnepélyes alapkőletételen elmondta, valósággá válik az átköltöztetés, az, amelynek szükségességéről az érintettek az elmúlt évtizedekben beszéltek. Eleken hat helyszínen épül lakóotthon, ezekbe összesen 72 fogyatékos és pszichoszociális ellátott költözhet be a tervek szerint jövő januárban. A beruházásra európai uniós forrásból 630 millió forint áll rendelkezésre. Békés megyében emellett Vésztőre szintén 72, Mezőkovácsházára pedig 120 személyt fognak hasonló módon átköltöztetni, jelenleg a beruházások közbeszerzési eljárása zajlik.