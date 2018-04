BKK: változik a menetrend a hosszú hétvégén

Vasárnap a munkaszüneti, hétfőn a szombati, kedden pedig az ünnepnapi menetrend szerint lehet utazni Budapesten: ezeken a napokon az M3-as metró egész nap közlekedik a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közleményben azt írták, szombaton az M3-as metró teljes vonalán, Újpest és a Lehel tér között minden nap pótlóbusz viszi az utasokat. Az M2-es és az M4-es metró mind a négy napon hosszabb üzemidővel, éjjel fél egyig közlekedik. Hozzátették, az éjszakai járatok végig a hétvégi menetrend szerint járnak majd.

Kitértek arra is, hogy az 1-jén rendezett Nagy Futam miatt vasárnaptól hétfőig forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban. A BKK honlapján, illetve a mobilalkalmazásként is elérhető FUTÁR utazástervezővel ezeken a napokon is valós idejű adatok alapján tervezhetik meg utazásukat – olvasható a közleményben.