105 tonna hamis vagy gyanús élelmiszert és 7 ezer liter alkoholszerű italt foglaltak le az ellenőrök 4 hónap alatt. A magyarországi razzia része volt egy nagy nemzetközi akciónak. Itthon majdnem 30 millió forintos büntetést kaptak a cégek. De ez apróság lehet ahhoz képest, hogy – szakértők szerint – a kábítószer után az élelmiszerhamisítás a második legnagyobb fekete üzlet Európában – hangzott el az M1 Híradójában.

Süteményeket és pékárut készítettek az egyik fővárosi üzemben. Februárban ellenőrízték, akkor kosz, penész és rágcsálóürülék volt a földön, a falakon, de még az edényeken is. Azonnal bezárták, több mint 500 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból.

Hasonló körülmények között főzte ételeit az egyik dunakeszi házhozszállító cég is. Itt 5 tonna fogyasztásra alkalmatlan alapanyagot és félkész terméket foglaltak le. Élelmiszert állítottak elő penészes húsokból Baranya megyében, a húsokat lemosták és újracsomagolták, majd értékesítették.

De hamis élelmiszereket találtak Bács-Kiskun megyében is. Több mint 2 ezer kiló cukorral kevert méz volt hordókban elhelyezve.

Mindegyik esetet az OPSON nevű nemzetközi akcióban derítették fel. Több száz pénzügyőr és fogyasztóvédelmi szakember ellenőrízte négy hónapon át az élelmiszerelőállító és forgalmazó cégeket.

Több mint 100 tonna hamis élelmiszert foglaltak le

Vizsgálódtak boltokban, raktárakban, a határátkelőkön és a főbb közlekedési csomópontokon. Bevetettek nyomkereső kutyákat és hőkamerákat is. Így végül több mint 100 tonna hamis élelmiszert foglaltak le és mintegy 30 millió forint bírságot szabtak ki.

A termékek nagy része húskészítmény és tőkehús volt, de sajnos intézkedni kellett közel 30 tonna hamisított mézzel szemben is, részben idegen cukortartalom miatt, részben a nyomonkövetés hiánya miatt.

Második legnagyobb üzlet Európában

A kábítószer után az élelmiszerhamisítás a második legnagyobb üzlet Európában. Emiatt csak Magyarország évente mintegy 230 milliárd forint bevételtől esik el. De közvetlenül a vásárlók is sérülnek, a hamis termékek ugyanis súlyos, akár halálos egészségkárosodást is okozhatnak. Erre tavaly volt is példa, amikor Borsodban többen életüket vesztették, miután pálinkának árult mérgező metilalkoholt ittak.

Az élelmiszerhamisítás több kárt is okoz egyidejűleg. Nem elhanyagolható az a nagyon komoly egészségkárosító tényező, amit az olcsó, vagy rendkívül bizonytalan eredetű élelmiszerek megvásárlása és elfogyasztása okoz. Ami miatt pedig nem lehet elmenni, az az okozott gazdasági károk.

Ne vásároljunk ismeretlen eredetű terméket!

A hamis élelmiszerek nagy részét az utcákon és a piacokon adják el Magyarországon. Azért veszik meg ezeket az emberek, mert jóval olcsóbbak, mint a többi hasonló termék. A szakemberek viszont azt tanácsolják, ismeretlen eredetű terméket soha ne vásároljanak a fogyasztók, és ha ilyenekkel találkoznak, jelentsék a hatóságoknál.