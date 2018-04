Új rehabilitációs gépet kapott a Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak gyermekgyógyászati rehabilitációs osztálya, az Aprónép Alapítvány segítségével beszerzett eszközt csütörtökön adták át az intézménynek.

Az intézményben kezelt gyermekek mozgás- és járássegítő terápiáját segítő gép megvásárlásához szükséges 900 ezer forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) civil szervezeteknek kiírt pályázatán nyerte el az alapítvány.

Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadón arról beszélt, hogy a magyar társadalom már sok mindenben felnőtt ahhoz, hogy segítse az olyan családok életét, ahol sérült gyermeket nevelnek.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az új betegmozgató eszközök átadásán Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztályán. (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Az itt kezelt gyermekek szülei által létrehozott civil szervezet megértette, hogy be kell segítenie a kórháznak, és ezzel nemcsak saját gyermekeiken, hanem a többieken is segítenek – tette hozzá az államtitkár. A most megvásárolt gép jelképes abban a tekintetben, hogy összefogással sok mindent el lehet érni – fogalmazott.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a kormány által tavaly elkezdett Egészséges Budapest Program az elmúlt száz év legnagyobb egészségügyi fejlesztését hozza el a fővárosban. Ezek a fejlesztések azt szolgálják, hogy nagyságrendekkel jobb legyen a betegellátás – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, hogy az a több száz milliárd forintnyi forrás, amelyet a budapesti és agglomerációs fejlesztésekre költenek megtérül, hiszen egészséges társadalom nélkül nincs egy nemzetnek jövője.

A kórház Bolyai utcai telephelye komplex mozgásszervi, neurológiai, pedagógiai ellátást nyújt az erre rászoruló gyermekeknek, akiknek szüleit bevonják a rehabilitáció folyamatába, így a szülők által itt elsajátított mozgásfejlesztést segítő terápiákat otthon is folytatni tudják a gyerekekkel.

Medveczky Erika osztályvezető főorvos elmondta, a most átadott készüléket éveken keresztül kölcsönözték, azonban a sikeres pályázattal most meg is tudták vásárolni.