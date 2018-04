Saját halottjának tekinti Magyari Bélát a Magyar Honvédség

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla kiképzett űrhajóst, akire a Honvédelmi Minisztérium honlapján egy sosem látott filmmel emlékeznek.

A honvedelm.hu írása szerint a korabeli katonai sajtó munkatársai folyamatosan nyomon követték az Interkozmosz program keretében űrrepülésre kiválasztott két szuperszonikus pilóta felkészülését. A Néphadsereg című lap kétféle különkiadását készítették elő, a nyomda arra várt, hogy a kilövés pillanatában a Farkas Bertalanról vagy a Magyari Béláról szóló verzió nyomtatása kezdődjön-e meg. Végül Farkas Bertalannal a címlapján készült példány került az olvasókhoz, de a tartalékként szereplő párja is szerepelt az újságban.

Hasonlóképp járt el a Katonai Filmstúdió is: két film készült el a vágóasztalon, s bár a Farkas Bertalanról szóló változat került a filmhíradókba, megmaradt az archívumban az a verzió is, amelyet Magyari Béla kilövése esetén mutattak volna be. A honvedelem.hu most bemutatja azt a filmet Magyari Béláról, amely soha nem került a nézők elé. Magyari Béla hosszan tartó betegség után életének 69. évében hétfőre virradóra hunyt el.

A képre kattintva itt is megnézheti a videót!

Farkas Bertalan és Magyari Béla is kiváló eredménnyel végezte el a kiképzést, a jelöltek közül – másfél évvel a repülés előtt – az orosz szervezők választották ki Farkas Bertalant az űrrepülésre, de Magyari Bélának ugyanúgy végig kellett csinálnia a kiképzést, végig készen állt a helyettesítésre. 1980. május 26-án azonban csak a földi irányítóközpontból izgulhatta végig Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov űrrepülőgépének fellövését. A moszkvai irányítóközpontból tartotta a kapcsolatot Farkas Bertalannal, közben közvetített is a Magyar Televíziónak.

Magyari Béla 1992-ben ismét a honvédséghez került, akkor már a MiG-21-es vadászrepülők fejlesztésével foglalkozott. Magyari Béla 1994-től volt tagja a Magyar Űrkutatási Tanácsnak, 2001 és 2006 között a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke volt. Számos szakkönyv szerzője, gyakori vendége volt az űrhajózással és űrkutatással foglalkozó rendezvényeknek.