Csapadék is várható, de jellemzően sok lesz a napsütés, helyenként 30 fokig is melegedhet a levegő a hosszú hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken alapvetően napos idő lesz, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5-12 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben és a szélvédett északnyugati tájakon lehet a hidegebb. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő.

Szombaton több órára kisüt nap, délután, este helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Emellett megélénkül, zivatar környezetében megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 4-12, a maximumhőmérséklet 24-29 fok között várható. Vasárnap a többórás napsütés mellett délelőtt kevesebb, délután erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. Szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban a délutáni, esti órákban. A légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lesz, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-17, a legmagasabb hőmérséklet 24-30 fok között valószínű.

Nyárias meleg a keszthelyi strandon 2018. április 21-én (MTI-fotó: Varga György)

Hétfőn napos idő várható, délután és este lehet helyenként zápor, zivatar. Többfelé élénk, helyenként erős, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 10-17 fok lehet. Napközben 25-30 fokig melegszik a levegő. Kedden, május elsején is napos idő várható szórványosan – nagyobb eséllyel az ország középső és keleti területein – záporral, zivatarral. Emellett néhol megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között valószínű.