Változások és kedvezmények a vasúton a hosszú hétvégén

A május elsejei munkaszüneti napra és a hosszú hétvégére tekintettel változik a vonatok közlekedési rendje - közölte a MÁV kommunikációs igazgatóság. Közlésük szerint április utolsó két napján az ünnepnapra, május elsején, kedden a vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Változik a hévek közlekedési rendje is, 29-én és 30-án a bővített esti üzemidő szerint közlekednek a HÉV-járatok. Azt is közölték, a MÁV-START-nál a hosszú hétvégén is igénybe lehet venni a decemberi menetrendváltáskor bevezetett, az automatákból vásárolt, valamint az e-vonatjegyekre az 5, illetve 10 százalékos, illetve a csúcsidőn kívül közlekedő vonatokra érvényes 20 százalékos kedvezményeket.