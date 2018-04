Berobbant az allergia szezon

Egy hónapja még téli kabátot hordunk, aztán hirtelen berobbant a meleg. Ennek talán csak az allergiások nem örülnek. Szinte egyszerre virágoznak a fák és hamarosan a fűpollen is megjelenik a levegőben. A szakemberek szerint akkor is érdemes orvoshoz fordulni, ha nem súlyosak a tünetek, az allergia ugyanis akár asztmát is okozhat.