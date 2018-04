Április 24. a magyar népviselet napja

Népviseletben mentek ma iskolába a kaposvári Együd Árpád Művészeti Iskola néptáncosai. A fiatalok az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezéshez csatlakoztak, és azt mutatták be, hogy a viseletek a hétköznapi ruházattal párosítva is hordhatók.

Sok diák érkezett kedden népviseletben az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva. Portik Kevin szintén népviseletben ment ma iskolába, mint mondta, osztálytársai meglepődtek, nem igazán tudták, hogy április 24-én a magyar népviselet napját ünnepeljük.

Deli Szidónia, az Együd Árpád Művelődési Központ igazgatója elmondta, a céljuk az, hogy megmutassák Kaposváron, hogy büszkék arra, hogy van népviseletük, és hordják is azt. A kezdeményezésre a diákok közül sokan vállalták, hogy egy-egy darabot felvesznek, és bemutatják osztálytársaiknak, a népviselet egyes darabjait még most is lehet hordani.

MTI-fotó: Komka Péter

Az igazgató szerint a mai diákok kevésbé ismerik a népviseleteket, nem túl széles a hétköznapi ember ismerete azok viselése és hagyománya kapcsán.