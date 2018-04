Május végéig lehet felhasználni a Szép-kártyákon lévő összeget

Ismét közeledik a Szép-kártya-határidő, ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, ezúttal is május 31-ig el kell költeni, fel kell használni a 2016-ban feltöltött összeget. Még több mint 4 milliárd forint van a pihenőkártyákon, az kedvező, hogy május végéig még lesz két hosszú hétvége.

Egy harkányi szálloda igazgatója azt mondta: minden harmadik vendég Szép-kártyával fizet. „Egyre többen veszik igénybe a Szép-kártyát, ez a forgalmunknak körülbelül a 30 százaléka” – nyilatkozta Lévai Miklós, a Thermal Hotel Harkány igazgatója.

Az adatok azt mutatják, hogy nemcsak egyre többen finanszírozzák így pihenésüket, hanem egyre többet is költenek a kártyabirtokosok.



„2018-ban, akik Szép-kártyával foglaltak, kicsit bátrabban költöttek, mint tavaly. Hiszen míg 2017-ben 41 ezer forint volt a Szép-kártyás átlagköltés, az idén már 53 ezer forintra emelkedett” – mondta Drávai-Mészáros Judit, a Szállás.hu marketingmenedzsere.

A következő hetekben még gyakrabban előkerülhet majd a kártya, mivel már csak másfél hónap maradt a 2016-os jóváírások felhasználására.

Ráadásul májusban két hosszú hétvége is lesz, amit várhatóan sokan töltenek majd hotelekben, panziókban. A nyaralás előre is kifizethető Szép-kártyával. Érdemes számolgatni a költésnél, ugyanis gyakran több ezer forint is marad a számlákon, ami május 31. után elveszik.

Nem csak a szállásokért lehet a pihenőkártyával fizetni. Sokan vendéglátás vagy szabadidő alszámlára igénylik béren kívüli juttatásukat, amiből például színház- és múzeumjegyek, állatkerti vagy fürdőbelépők is vásárolhatók. Emellett pedig akár masszázsra, látásvizsgálatra, lovasoktatásra vagy sporthorgászatra is fordítható az összeg.

A béren kívüli juttatások közül továbbra is a Szép-kártya a legnépszerűbb. Idén a cafeteriák 38 százalékát ebben a formában, 20 százalékát készpénzkifizetésként, 9 százalékát pedig Erzsébet-utalványként igényelték a dolgozók.