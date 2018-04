Táborfigyelő: több mint kétszázezer gyerek tölt el valamennyi időt táborokban az idén, ez rekord

Tóth Béla, a taborfigyelo.hu ügyvezetője elmondta, hogy nem csak a táborozók száma, hanem a táborkínálat is rekordot ért el, ilyen sok lehetőség közül még nem válogathattak a szülők.

Drágulás, kezelhető mértékben

A szakember az M1 reggeli hírműsorában beszámolt róla, hogy a kínálattal együtt a táborozás költségei is nőttek, igaz, „kezelhető” mértékben; ma átlagosan egy 5–7–10 napos, „ott alvós” tábor 46 ezer forintba kerül, míg a napközis változatért átlagosan 30 ezer forintot kérnek.



Első a biztonság

A közelgő nyár okán a táborok egyre nagyobb kínálatát találhatjuk meg az interneten is. Baracsi Katalin internetjogász szerint azonban hasznos lehet utánanézni az oldal forrásának, a táborszervezőknek is, és kérdezzük meg az ismerőseinket is, hátha van tapasztalatuk az adott táborról.

„Azt gondolom, hogy a teljes biztonság érdekében mindenképpen szükség van akár egy személyes találkozóra, akár egy telefonos beszélgetésre” – mondta az internetjogász. Mindenképp telefonáljunk, és tegyük fel a legapróbb, akár butaságnak tűnő kérdéseket is. Kérdezzük meg, hogy pontosan hol van a tábor, mit kell vinni, mire számíthatnak a gyerekek, kikkel fognak találkozni. Érdemes lehet arról is tájékozódni, hogy milyen a vészhelyzeti protokollja a tábornak, ha például bajba kerül a gyerek. Illetve, mit lehet tenni abban az esetben, ha a gyerek nem érzi jól magát – sorolta a szakértő.



„Mi, amit mindenképpen megnézünk, az, hogy jogi személyiséggel rendelkező táborról van-e szó, vagyis legyen valamilyen cég vagy szervezet, alapítvány, egyesület mögötte, mert hogyha jogi személyiséggel bír, onnantól kezdve felelősségre vonható az adott tábor szervezője” – hívta fel a figyelmet a Táborfigyelő ügyvezetője, Tóth Béla.

Egy gyűjtőoldalon nemcsak gazdaságilag, hanem a kínált elfoglaltságok szempontjából is ellenőrzik a táborokat. Ha kell, akkor tanácsot vagy javaslatot tesznek a programokkal kapcsolatban.

„Én alapvetően azt szoktam kérni a táborszervezőtől, hogy kössünk szerződést” – mondta Tóth Béla.

Ez lehet a jelentkezési lap is. Legyen benne rögzítve, hogy mennyit kell fizetni, és azért mit kap a táborozó. Legyen a táborszervezőnek B-terve arra az esetre, ha az időjárás kedvezőtlen.

Soha nem lehet elég óvatos?

„Elég sok szempontunk van a választás terén. Az első szempont a biztonság” – mondta Marinkovics Zsófia édesanya, táborszervező.

Marinkovics Zsófia édesanyaként és táborszervezőként mindkét oldalt ismeri. Ő is tudja, hogyha nem elég körültekintő, akkor abból baj lehet. Belesétálhatunk akár adathalászok csapdájába, akik azért üzemeltetnek egy tábort ajánló oldalt, hogy a személyes adatainkhoz hozzájussanak. Ez például lehet a teljes nevünk, a lakcímünk, a telefonszámunk. Ha előre utalást kér egy oldal, akkor pedig a banki adatainkhoz és információinkhoz is hozzájuthat.

Az bevett dolog, hogy bizonyos előleggel kell biztosítanunk a gyerek helyét a táborban. De ha ismeretlen a bankszámlaszám, nem kapunk visszaigazolást, az legyen gyanús.

„Furcsa e-mailek előzik meg mondjuk például a banki utalást, és annak ellenére, hogy befizettem az előleget, mégsem történik semmi, akkor gyanakodhatunk arra, hogy internetes csalás áldozatai lettünk” – közölte az internetjogász.

A bank segíthet, ha megtörtént a baj

Senki nem szeretne ilyen kellemetlen pillanatokat átélni. Ha mégis megtörténik, akkor sincs minden veszve.

„A bankok protokollja is azt mondja, hogyha úgy érzik, hogy ez egy téves utalás volt, akkor a bank egy elkülönített összegéből kártalanítja az ügyfelüket” – tájékoztatott Baracsi Katalin.

Mindenképpen fontos, hogy tegyünk bejelentést arról, hogy valószínűleg álprofillal van dolgunk, amelynek a célja adataink és pénzünk illetéktelen megszerzése, és ne riadjunk vissza a rendőrségi feljelentéstől, hiszen attól függetlenül, hogy ez az online térben történik, csalásnak számít.

Magyarországon hosszú a nyári szünet, és ehhez igazodva alakult ki a hatalmas a kínálat. Rengeteg a tábor és ezeknek döntő többsége kiválóan működik. Nem kell attól tartanunk, hogy mindenki szélhámos, aki gyerekek táboroztatásával foglalkozik.