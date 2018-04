Továbbra is tünetmentes a karanténba zárt magyar kutató

A balesete utáni kilencedik napon is tünetmentes volt az a kutató, aki a múlt héten megszúrta magát egy Ebola-vírussal szennyezett tűvel.

Ha hétfőn, vagyis a tizedik napon sem jelentkeznek a tünetek, akkor vélhetően már nem lesz baj, de ebolafertőzés-gyanú esetén csak a 21. nap után lehet megnyugodni.

A férfit továbbra is karanténban tartják: egy speciálisan felszerelt szobában tölti a napokat, ahol alacsonyabb a légnyomás, mint odakint, így ha rés keletkezne a falon, akkor sem jutna ki semmilyen kórokozó. Az orvosok és az ápolók is csak a legszükségesebb esetben mehetnek be hozzá, ők is kizárólag védőfelszerelésben.





A borítókép illusztráció.