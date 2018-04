Tünetmentes a magyar kutató, aki Ebola vírussal fertőződhetett meg

Továbbra is tünetmentes az a magyar kutató, aki múlt pénteken egy állatkísérlet során Ebola vírussal szennyezett tűvel szúrta meg magát, de a karantént még nem oldják fel, mert a lappangási idő 21 nap – hangzott el az M1 aktuális csatorna déli Híradójában szombaton.

A csatorna tudósítójának Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa azt mondta, a 21. nap az utolsó, amikor az Ebola tünetei kialakulhatnak, de ha a 10. napig nem jelentkeznek a tünetek, nagy valószínűséggel nincs baj.

Hozzátette, a kutatónak beadták a szükséges védőoltást, és jelenleg is vírusellenes kezelést kap.

A három hét alatt minden nap vért kell tőle venni – közölte a főorvos.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kommunikációs osztálya pénteken közölte az MTI-vel, hogy filovírussal végzett munka során baleset történt az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában múlt pénteken.

Az érintett laboratóriumi dolgozó a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László telephelyén, speciálisan kialakított egységben áll megfigyelés alatt, az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek nála – írta közleményében az OKI.

Kitértek arra is, hogy az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) tájékoztatták a balesetről, azóta folyamatos a kapcsolattartás a WHO-val, naponta adnak tájékoztatást, és a WHO a megtett intézkedéseken felül mást nem tart szükségesnek. A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett és az érintett laboratóriumi szakember megkapta. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is.

A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, “ennek eredményeképpen a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent”.

A Filovírus-családba tartozik az Ebola és a Marburg vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.