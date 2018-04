Színes forgatag a Tettyén a Föld napja alkalmából

Pécsett már évek óta hagyomány, hogy a városlakók együtt ünneplik a Föld napját. Ilyenkor a Tettyén színes forgatag vár mindenkit a környezettudatosság szellemében.

A Tettyén minden évben megrendezik meg a Föld napját. Idén az ünneplés központi gondolata a hulladékok felhasználása – mondta Hegyi Gabriella, az M1 helyszíni tudósítója.

A gyerekek egy medencéből horgászhatják ki a tejfölös, tejes, tusfürdős flakonokat és a sörös dobozokat is – azokat a dolgokat, amik nem valók a medencében „úszó” műanyag állatok közé. Pár asztallal távolabb a kicsik azt is megnézhetik, hogy mi minden készülhet a számukra haszontalannak tűnő dolgokból.





A rendezvényhez sok civil szervezet is csatlakodott, a gyerekeket interaktív játékokkal próbálják a környezet védelmére nevelni.

Az állatkert is „jelen van” a rendezvényen egy állatsimogatóval, valamint a barlangászás rejtelmeibe is bepillanthatnak a gyerekek. A Pintér Kert Arborétum is ingyenesen látogatható a mai napon, és annak ellenére, hogy munkanap van és sok gyerek iskolában van, több tanár döntött úgy, hogy kiviszi a rendezvényre az osztályokat.