Novák Katalin: csak akkor lehet erős Európa, ha erős családokra épül

Csak erős családokon alapulhatnak az erős európai nemzetek, az erős Európának előfeltétele, hogy erősek legyenek az európai családok – jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Pozsonyban szombaton.

Az államtitkár erről a The Europe we want – Conservative Summit nevet viselő pozsonyi konferencián beszélt, amelynek súlyponti témáit a házasság és a család intézményének helyreállítása és a demográfiai fejlődés kihívásai adták.

Novák Katalin rámutatott: a visegrádi országok, de egész Európa számára is nagyon komoly kérdés, hogy a demográfiai problémákra saját vagy külső erőforrások jelenthetik a megoldást.

Hangsúlyozta: Magyarország álláspontja ebben a kérdésben határozott, a belső erőforrásokat kell erősíteni, és e tekintetben a visegrádi országok között is egyetértés van. Kifejtette: meg kell nézni, hogy miért nem születik elegendő gyermek, mi tántorítja el a fiatalokat a gyermekvállalástól, milyen akadályok állnak az útjukban, és miként lehet segíteni őket ezek leküzdésében.

„Ez a mi válaszunk a demográfiai kihívásokra, nem pedig az, hogy kívülről telepítsünk be embereket, hogy kívülről hozzunk be erőforrásokat” – szögezte le Novák Katalin.

Kiemelte: a betelepítés, az erőforrások kívülről történő behozatala csak látszatmegoldás egy olyan problémára, amelyet európai szinten még meg sem fogalmaztak.

Az államtitkár beszélt a család fontosságáról, a család intézményének és annak jelenlegi formájának megőrzéséről is, hangsúlyozva: a családi értékek nagyon fontosak, és azok mellett következetesen ki kell állni.