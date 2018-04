Harmadával csökkent a balesetek száma a vasúti átjárókban

Az első negyedévben az előző évi huszonhétről tizennyolcra, azaz 33 százalékkal csökkent az ütközések, gázolások száma a vasúti átjárókban - ismertette a legújabb statisztikai adatait a MÁV egy közleményben. A Híradó.hu-nak eljuttatott dokumentum szerint 2018 első három hónapjában egy halálos, egy súlyos és öt könnyű sérüléssel járó baleset történt, mindegyik jól működő sorompóval biztosított átjáróban. Megjegyzik, tavaly a MÁV biztonsági szakemberei – gyakran a rendőrséggel közösen – csaknem kétszázszor tartottak forgalombiztonsági ellenőrzést a sorompóknál; ezek hasonló kampányakciókra idén is folytatódnak.

Mint írják, tavaly a MÁV és a MÁV-HÉV pályahálózatának vasúti-közúti kereszteződéseiben 99 ütközés és gázolás történt, ebből 16 a HÉV átjáróiban. Ez a szám az egész évre vetítve több mint amennyi 2016-ban történt, ám megjegyzik, hogy a tavalyi utolsó és az idei első negyedévben jelentősen csökkent a balesetek száma a megelőző évek azonos időszakaihoz viszonyítva. Kiemelik, idén március végéig a MÁV hálózatán huszonötről tizenhatra (33 százalékkal) csökkent a balesetek száma a tavalyi első negyedévhez képest; a HÉV-nél két-két baleset történt 2017. és 2018. első három hónapjában. Vizsgálatuk szerint az ütközések, gázolások kivétel nélkül a közúton közlekedők gondatlanságából, figyelmetlenségéből következtek be, ezzel szemben vasúti berendezés meghibásodásából eredő baleset több mint hét éve nem történt.

Működik a megelőzés

A MÁV szerint a balesetek számának mérséklődése a vasúti átjárókban végzett ellenőrzéseknek és a baleset-megelőzési kampányoknak is köszönhető. A vasúttársaság kiemelt feladatának tekinti, hogy mindent megtegyen az átjárókban bekövetkező közlekedési balesetek megelőzése, illetve számának csökkentése érdekében.

Összetört kamion a Csongrád megyei Csengelénél, ahol a gépjármű összeütközött a Budapestre tartó Pusztaszer InterCity első kocsijával 2017. júniusában. MTI Fotó: Donka Ferenc

Éppen ezért a sorompós fejlesztések mellett többször a rendőrséggel közösen megtartott akcióval hívja fel a közúton közlekedők figyelmét a KRESZ előírásaira a magyar vasúttársaság. Kiemelik a Nemzetközi Útátjárós Biztonsági Kampány (ILCAD) keretében történt ellenőrző sorozatot, aminek keretében 2017. június 2-án ötven sorompónál tartottak ellenőrzést, ezen felül tavaly 190 alkalommal, 157 vasúti átjáróban végeztek forgalombiztonsági akciókat – túlnyomórészt a helyi rendőrkapitányságok járőreivel együtt. Az idei ILCAD-napon, június 7-én is számíthatnak ellenőrzésekre a közlekedők a vasúti-közúti kereszteződéseknél.

A gépjárművezetők figyelmének felhívása azért is elengedhetetlen, mert szabályszegő közlekedéssel nemcsak saját magukat sodorhatják veszélybe, hanem a vonatokon utazókat, dolgozókat is -emeli ki a közlemény. Ennek alátámasztására felidézték, hogy a napokban emelt vádat egy szerb kamionos ellen a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség egy olyan baleset miatt, melyben egy mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett: tavaly július 20-án Szatymaz külterületén a piros jelzés ellenére hajtott be a teherautó a vasúti átjáróba.

Amint a mozdonyvezető ezt észlelte, az átjáró előtt 160-170 méterrel azonnal gyorsfékezni kezdett a 100 km/h-ás sebességgel közlekedő mozdonnyal, de a balesetet már nem tudta elkerülni: nekiütközött a kamion pótkocsijának és lesodorta a sínekről. A vonaton tartózkodó mintegy 180 utas közül senki sem sérült meg, a mozdonyvezetőt azonban kórházba kellett szállítani. A mozdony és a pálya megrongálása a vasúttársaságnak 50 millió forintnyi kárt okozott. A sofőrt az ügyészség vasúti közlekedés biztonsága elleni, súlyos testi sértést okozó, gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolja.

A fenti eset is azt mutatja – írják – hogy a vasúti átjárókat valóban csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. A közúti közlekedés szabályai (KRESZ) szerint az átjáró megközelítésekor, illetve az áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. Az átjáró előtt meg kell állni, ha bármely irányból vasúti jármű közeledik. A megelőzés érdekében az is fontos, hogy a járművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok – az előírásokat betartva – körültekintően, figyelmesen közlekedjenek, és a kereszteződéseknél minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladás feltételeiről.

Halkabbak az új mozdonyok

Különösen fontos az óvatos áthaladás a felújított vonalak esetében, mert ezeken nagyobb sebességgel, de csendesebben haladnak a modern vonatok – hangsúlyozzák ki a közleményben. Életveszélyes lehet, ha valaki a tiltó jelzés ellenére, körbenézés nélkül megy át a síneken, azt gondolva, hogy úgyis meghallja a mozdonyok és a kocsik zaját.

A Budapest–Esztergom vasútvonal mentén élőknek is nagyon oda kell figyelniük a vasúti síneknél, mert áprilistól 9-től már halkabb, villamosvontatású FLIRT motorvonatok szállítják az utasokat a zajosabb dízelmotorvonatok helyett.