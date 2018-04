Több mint kétszáz termelői piacon vásárolhatunk az országban

Egyre népszerűbbek a termelői piacok, jelenleg már 260 működik belőlük az országban: ezeken mindenki csak a saját maga által termelt, előállított árut értékesítheti, egyre több vásárló keresi ezt a közvetlen értékesítési formát – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes piackeresője mindenkinek megmutatja, hol talál ilyen piacot, vagy akár konkrét terméket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szándéka, hogy minél többen válasszák a termelői és hagyományos piacokat rendszeres bevásárlásuk helyéül, továbbá, hogy a termelők, az élelmiszer-előállítók és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolat erősödjön. A NAK internetes portálján országos, térképes piackereső szolgáltatással is segíti a leendő vásárlókat és a termelőket: a felület segítségével a piacokról, valamint konkrétan az egyes termelőkről, árusokról és termékeikről is lehet informálódni. A Kamara tervei szerint a jövőben a falusi vendégasztal szolgáltatást is felméri, így ezen szolgáltatókkal is bővül majd a lista.

Képünk illusztráció (MTI Fotó: Marjai János)

A hazai lakosság körében is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a helyi értékek és a helyi termékek védelme, az élelmiszerek eredetének ismerete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat iránti igény is – aminek a termelői piacok teljes egészében meg tudnak felelni. A termelői piacokon elsősorban a friss, szezonális zöldségek, gyümölcsök, valamint az ökológiai termékek jutnak el – közvetlenül – a fogyasztóhoz. Miközben nemcsak vásárolhatunk, de kóstolhatunk is, és megtudjuk, honnan jön a termék, mit kínál az árus, hová kerül a pénzünk. Mindehhez hozzájárul az is, hogy a kormányzati és az uniós célkitűzések között is megjelenik a helyi termékek piacra jutásának ösztönzése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatja a helyi, magyar termékek iránti figyelem erősödését, és továbbra is ösztönzi a helyi termelői piacok alakulását, a meglévők fejlesztését. A termelői piacok száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, 2018-ban már 260 termelői piac működik az országban. A termelői piacokon a kistermelők csak a saját maguk által megtermelt és előállított terméket értékesíthetik.

A NAK internetes országos Piackereső szolgáltatása segíti mind a fogyasztókat, mind a termelőket, akik akár a hozzájuk legközelebbi piaccal kapcsolatos információkat, akár egy-egy termelő vagy termékeinek adatait is megtalálhatják a felületen. A jelentős tartalommal bíró, és folyamatosan bővülő adatbázis tartalmazza a közvetlen értékesítést segítő helyi termelői piacokat, valamint a hagyományos piacokat. A felület többféle keresési lehetőséget is kínál, így „Piac”, „Termelő” vagy „Termék” szerint – a kívánt megyét vagy termék esetén a kívánt termékcsoportot kiválasztva. A kamara munkatársai a Piackeresőt folyamatosan frissítik, biztosítva a naprakész információk elérését. Mindehhez készséggel fogadják további termelők, élelmiszer-előállítók és agrárgazdasági tevékenység keretében piacon értékesítők, valamint a falusi vendégasztal szolgáltatók jelentkezését, akik számára a NAK Piackeresőben díjmentesen biztosított a megjelenési lehetőség. Aki igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget, az – az ide kattintva megtalálható nyomtatvány kitöltésével – a lakhelye szerinti NAK megyei igazgatósággal, illetve a kamara megyei vidékfejlesztési referensével veheti fel a kapcsolatot.