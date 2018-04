Pénteken eldől, ki lesz a Borászok Borásza

Az ötven jelölt közül öten jutottak a döntőbe, két tokaji, két balatoni és egy villányi gazda.

Én úgy tekintek erre a versenyre, hogy minden évben van egy nap, amikor a borászok belső világára rá lehet tekinteni és együtt ünnepelni velük – mondta a díj alapítója, Rókusfalvy Pál, az M1 reggeli hírműsorában.

A díj alapítója hangsúlyozta,az esemény kiemelkedő rangját az adja, hogy a győztest maguk a borászok, mégpedig az év 50 legjobbja választja ki egy kétfordulós verseny során.

A 12 éve zajló versenyen négy alkalommal tokaji borász nyert, most is ketten ott vannak a legjobb ötben, ráadásul van köztük női borász is. Évek óta a legjobbak között mindig van villányi, most is.

A verseny az utóbbi években egyre nagyobb nemzetközi figyelmet is kap – tette hozzá Rókusfalvy Pál.