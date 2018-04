Horrortörténetek helyett: lehet tenni a „Mekk mesterek” ellen

Sok a fóka, kevés az eszkimó – ezzel a szólással jellemezte egy szakmai szervezet a építőipari megrendelések terén uralkodó állapotokat. Ez azt is jelenti, hogy hiába nagyszámú a megrendelések száma az építőiparban, a vitás és panaszos esetek száma is nagyban megnőtt. Ez ellen a szakma is fellép a maga eszközeivel, a Kossuth Rádió Napközben című műsorából ki is derült, hogyan.

Kéthetes házfelújítást terveztünk nyárra, de a többszöri ígérgetés ellenére sem jöttek ki az építőipari vállalkozók – mondta egy házaspár férfi tagja a műsorban, majd hozzátette: az ígérgetés egyszer csak megszűnt, és a nyár végéig nem kommunikáltak. Éppen ezért – az állandó várakozás miatt – úgy érzi, hogy a vállalkozók tönkretették a család nyarát.

Egy másik házaspárnál még nagyobb baj történt, ugyanis ők egy kertfelújításhoz anyagi előleget adtak egy vállalkozónak, aki azonban az átadott több százezer forintnak csak a töredékét fordította építőanyagra, a többihez hozzányúlt. A megszólaló feleség elmondta, hogy a pénzükből a vállalkozó elvitte – egy közösségi oldalon lévő fotók tanulsága szerint – a családját Zalaegerszegre üdülni. Ugyan megtették a feljelentést, és folyamatban van egy bírósági ügy, ezért az nő szerint ha a pénz nem is kerül vissza, reméli, hogy a vállalkozó méltó büntetést kap.

Borúsan látja a dolgokat a szakmai szervezet

Mintegy ötvenezer építőipari cég, harmincötezer építőipari vállalkozó, valamint közel hatvanezer munkavállalónak szinte semmilyen szakmai hátere nincs a szektorban, és ez pofátlanság – jelentette ki Flórián Zsolt, az Építkezők Országos Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Szerinte elkeserítő az, ahogyan ezek a vállalkozások a megrendelésekhez állnak. Mint hangsúlyozta, a szektorban „sok az eszkimó, kevés a fóka” állapot áll fenn, tehát sok a megrendelés a vállalkozások számához viszonyítva, ez annak is köszönhető, hogy bár 2017-ben hatéves rekord született az építőipari cégek alapításában, de csaknem ugyanennyi meg is szűnt. Ez ahhoz az állapothoz vezet, hogy a rossz vállalkozások ugyanúgy be vannak táblázva, mint a jók.

Kator Zoltán ügyvéd a műsorban egy hallgatói sms-re reagálva elmondta: pert lehet nyerni, kérdés, hogy a végén megtérül-e a kár egy része. Erre egy szigorú feltételek mellett kötött szerződés alap lehet, azonban a sok megrendelés miatt a vállalkozó nyugodtan mondhatja, hogy ilyen feltételekkel nem vállalja a munkát. Az ügyvéd megemlíti azt az esetet is, amikor maga a kivitelező hoz szerződést, és azt mondja, „vagy ezekkel feltételekkel szerződöm, vagy sehogy”. A szerződéskötéssel kapcsolatban az ügyvéd azt ajánlja, hogy körültekintően járjanak el a megrendelők, kössék ki a birtokbavételt, valamint azt is jónak tartja, ha a megrendelő a saját költségén műszaki ellenőrt bíz meg az munka átvétele előtt az ellenőrzésre.



A békéltető testülethez is fordulhatunk panaszunkkal

Sok a panasz, ezeknek 70 százaléka oldódik meg a békéltető testület előtt, azonban Kóródi Dávid, a Budapesti Békéltető Testület hivatalvezetője kihangsúlyozta, hogy ezekben az ügyekben akár több tízmilliós összegekről is lehet szó, tehát az internetes kereskedelemhez képest kisebb a számuk, viszont az értékük nagyobb. Éppen ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelő is tehet azért, hogy ne legyen vitás ügy egy építkezésből, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisában ugyanis meg lehet keresni az adott céget, le lehet ellenőrizni, hogy a cég megbízható-e. A műsor elején ismertetett történettel kapcsolatban elmondta, a büntetőeljárás mellett érdemes a békéltető testületet is bevonni a kártérítésbe, és polgári peres eljárást is indítani.

Elrettentő lehet a jogsértések ellen a panasznyilvántartás

Ehhez kapcsolódóan Flórián Zsolt megemlíti, hogy van egy olyan lista, ahová a vállalkozások nem szeretnek felkerülni, ez pedig nem más, mint a panasznyilvántartás, ami az Építőipari Információs Rendszernek a része – ez a https://nyugodtepitkezes.hu/ honlapon keresztül érhető el. Ezt már csak azért is ajánlja az Építkezők Országos Egyesületének elnöke, mert a kár jogi érvényesítését sokszor nem látja biztosítottnak, már csak azért sem, mert a magyar cégek vagyoni helyzete – kivételektől eltekintve – nem mondható stabilnak, mert „nem elvárás”, nem mint az osztrák cégeknél, „amelyek hatszor hatékonyabbak”. Flórián Zsolt azt is megemlítette, hogy ők ellenőrzik az iparkamara amúgy kötelezően előírt listáját, és van egy ingyenes, úgynevezett egyéni érdekképviseleti segítségük, aminek révén egy kinnlévőség kezeléssel foglalkozó céghez hasonlóan írásban, akár telefonon a vállalkozást a jogkövető magatartásra ösztönzik.