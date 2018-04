Fokozottan kell figyelni: egyre több gyermek van az utakon

A DUE Médiahálózat, a diákújságíró egyesület ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy felhívja a lakosság, ezen belül is a legveszélyeztetettebb, fiatal korosztály figyelmét a KRESZ pontos ismeretére és betartására, hiszen 12 éves kor felett a gyermekek kerékpárral már önállóan vehetnek részt a közúti közlekedésben.

Kerékpárral közlekedni gyors, környezetbarát és egészséges, ráadásul jogosítvány sem kell hozzá, ezért a fiatalok előszeretettel járnak biciklivel. Ugyanakkor ez és a gyalogos közlekedés a legveszélyesebb, hiszen egy baleset során semmi sem védi őket.

Képünk illusztráció. (MTI Fotó: Mohai Balázs)

A legfrissebb baleseti statisztikák alapján (EUROSTAT) az Európai Unión belül hazánkban a legmagasabb az egymillió lakosra jutó halálos biciklisbalesetek száma. Az okok között szerepel a figyelmetlenség, a rossz helyzetfelismerés, valamint az alkoholfogyasztás.

„Egy 12 éves gyermek teljesen egyedül is közlekedhet a főúton kerékpárral. Akkor is, ha nincs semmilyen előképzettsége hozzá. Pedig gyalogosként, kerékpárosként vagy friss jogosítvánnyal rendelkezőként is ugyanazok a szabályok érvényesek mindenkire, aki részt vesz a közlekedésben. Ezért mind a fiatalok, mind a járművezetők figyelmét fel kell hívnunk, hogy a jó idő beköszöntével, különösen a nyári szünetben, fokozottan vigyázzanak a leginkább veszélyeztetett úthasználókra, azaz a gyalogosokra és a kerékpárosokra, különösen a gyermekekre.” – hangsúlyozza Kecskés István, a DUE elnöke.

A szervezet ennek érdekében indította el immár második alkalommal a Generali Nagy Diák KRESZ-tesztet, hogy elsősorban a 14 és 24 éves fiatalok körében népszerűsítsék a balesetmentes közlekedést.