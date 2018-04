Esős, szeles idő várható

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg, rövid időszakokra vékonyodhat el, szakadozhat fel a felhőzet.

Kedden estefelé északnyugaton lehet már kevesebb a felhő. Elszórtan várható jobbára kisebb eső, zápor, főként ma délután, este nyugaton, délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Kezdetben élénk lesz a délkeleti szél, majd hajnalban nyugaton, később egyre nagyobb területen északira fordul a szél, napközben a Dunántúlon, este északkeleten meg is erősödik. Átmeneti szélerősödés zivatarban is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 23 fok között várható, a Tiszántúlon lehet a melegebb.