Tovább dübörög az idegenforgalom Magyarországon

2010 óta sorra dőlnek meg a turisztikai rekordok. Nemcsak külföldről érkeznek sokan, a magyar családok is egyre több éjszakát töltenek hotelekben, panziókban. Szakemberek azt mondják az eddigi adatok alapján az idei év minden eddiginél jobb lehet.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke az M1-en arról beszélt: soha nem volt még ekkora forgalma a magyar hoteleknek és szállodáknak, mint 2017-ben.



A tavalyi év egy rekordév volt a magyar turizmusban – mondta Flesch Tamás. Az előző évben ugyanis mintegy 7 százalékkal nőtt az idegenforgalom. Ez elsősorban a vizes vb-nek és a többi nemzetközi sporteseménynek köszönhető, de a szakember kiemelte: egyre többen választják Magyarországot a biztonság miatt.

Budapest, Magyarország az egy biztonságos desztináció, ez egészen biztos, hogy nagy szerepet játszik. Azt lehet mondani, hogy amikor a vendégeket megkérdezzük statisztikailag biztos, hogy a három,de lehet hogy az első két helyen szerepel az, hogy biztonságban érzik itt magukat – tette hozzá.

Flesch Tamás arról is beszélt: ez az év azért is különleges, mert 9 hosszú hétvége lesz az idén, ami szintén rekordnak számít. A következőre már nem is kell sokat várni. Két hét múlva itt van május 1-je, ami április 30-ával kiegészülve négy szabad napot jelent.