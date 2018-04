Rákóczi Szövetség: A hazaszeret elmélyítése a cél

Rendkívül népszerűek a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjai. Idén már csaknem hétezer Kárpát-medencei középiskolás kapcsolódott be a projektekbe.

A programot immár hetedik alkalommal hirdették meg, mondta el az M1 Ma reggel című műsorában Nagy Domonkos, a Rákóczi Szövetség ifjúsági ügyekért felelős munkatársa. Felhívta a figyelmet, hogy a kirándulásokra történő jelentkezést a szervezet honlapján lehet beadni, és az egész folyamat mindössze 5 percet vesz igénybe.



Nagy Domonkos hangsúlyozta, hogy az utazás – a szállást és étkezést beleértve is – ingyenes. Elsősorban középiskolásoknak szervezik a programokat, hiszen ők aktívan tanulják hazánk történelmét, és fogékonyak az ehhez kötődő témákkal kapcsolatban – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a Rákóczi Szövetség igyekszik a fiatalok érzelmeire is hatni, és megerősíteni magyarságtudatukat.

A szervezet a délvidéki kirándulások mellett, felvidéki séták, kárpátaljai és partiumi túrákat is szervez. Programjaik azonban nem csak a magyarországi, hanem határon túli fiataloknak is szólnak. Számukra a buszköltségeket tudják fedezni. Nagy Domonkos kiemelte, hogy évente mintegy 15 ezer fiatalt visznek el a Kárpát-medence különböző helyeire. Az se kizáró ok, ha valaki már utazott korábban a Rákóczi Szövetség szervezésében, hiszen ha egy útra nincs túljelentkezés, akkor ők is részt vehetnek.