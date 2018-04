Nyárias hétvége – tulipánfesztivál és kutyakiállítás

Nem érhette panasz az időjárást a hétvégén. Mindkét nap igazi - már-már - nyárias jó idő volt. Ezt rengetegen ki is használták.

Több mint félszáz kutyafajtával találkozhattak az állatbarátok a hétvégén a debreceni kutyakiállításon.



Az időjárás nemcsak az állatoknak kedvezett, hanem a bicikliseknek is. A Zselicben harmadik alkalommal tartottak Mountain Bike versenyt. A résztvevők 25, 50 és 75 kilométeres távon indulhattak. A legmeredekebb részeken csaknem 60 kilométer per órával száguldottak a biciklisek. A távokat több mint 300-an teljesítették, köztük külföldiek is, akik a szomszédos országokból érkeztek.

A mozgásé volt a főszerep Nagycenken is. A kastély füves pályáját lovasok lepték el. Ügyességi versenyekre és amatőr fogathajtásra is nevezhettek. Az egyik versenyzőnek komoly kihívást jelentett a pálya.

A Balaton déli partjánál tulipán szüretet tartottak. Színpompás ültetvény várta a kicsiket és a nagyokat Kőröshegyen. Több százan szedték tele kosaraikat a hétvégén.

Kecskemétre az édesszájúakat várták. A csokifesztivál első 200 vendége csokiba mártott marcipángolyót kapott. Az ország minden tájáról érkeztek kiállítók, akik többszázféle édességkülönlegességgel készültek.

A csokifesztivált harmadik alkalommal rendezték meg.