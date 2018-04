Lezárják az M1-es egy szakaszát péntek délelőtt

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába, a 39-es kilométerszelvénynél lévő bicskei csomópontnál pénteken 9 és 13 óra között burkolatjavítási munkálatokat végeznek a szakemberek, ezen munkálatok idejére a közlekedőket leterelik az autópályáról.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 39-es és a 40-es kilométerszelvények közötti szakaszon a szakemberek a pályaszerkezet javítását, valamint aszfaltozási munkákat végeznek. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb felületen és leggyorsabban végezzenek a javítási munkákkal, az autópálya forgalmát leterelik a munkavégzés idejére.

A pénteken Hegyeshalom irányába közlekedők a lezárt szakaszt a 39-es bicskei csomópont, 1-es számú főút és az 56-os számú Tatabánya-óváros csomóponton keresztül tudják elkerülni. A forgalom leterelésének ideje alatt jelentős torlódásra kell számítani.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen fokozott figyelemmel vezessenek.

Az autósoknak az aktuális forgalmi helyzetről érdemes még utazás előtt tájékozódni a társaság megyei diszpécsereinél vagy Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Másutt is vannak korlátozások

Az M1-esen közlekedők más helyszíneken is folyamatosan találkozhatnak korlátozásokkal. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 16-os és 17-es kilométerszelvények között a külső sávban zajlik teljes körű felújítás külső szakemberek bevonásával. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is végzett országos szintű átcsoportosításokat, így Bicske és Tatabánya között két szakaszon, Hegyeshalom felé az illetékes bicskei mérnökség mellett a kisbéri, sárvári, körmendi, esztergomi, marcali, dabasi, polgári és csornai mérnökségekről is irányítottak át szakembereket és munkagépeket a javítási volumen növelése érdekében.