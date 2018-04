Félezer oldtimer jármű és színes programok a Vasúttörténeti Parkban

Új kiállítási anyagot láthatnak az érdeklődők a 2018-as Oldtimer-show-n április 13-15-ig a Magyar Vasúttörténeti Parkban. Ezúttal minden eddiginél nemzetközibb lesz a felhozatal: 11 országból érkeznek Budapestre oldtimer-gyűjtők, hogy bemutassák féltve őrzött kincseiket.

Igen értékes oldtimer-autók érkeznek Budapestre a péntektől vasárnapig tartó Oldtimer-showra. Lesznek fakerekű antik autók, 100 évesnél öregebb motorkerékpárok, de még Youngtimerek is. A szervezők a keleti blokk gyártmányairól sem feledkeztek meg: a 30-as évek Praga modelljeitől kezdve a szocialista éra legkülönbözőbb nosztalgia autó típusai lesznek láthatók, a Pobjedától a Wartburgig.

Bemutatják Magyarország legkevesebb kilométert futott, eredeti állapotú Ladáját is.

Az autókon és a motorokon kívül autóbuszok, teherautók, traktorok, stabil motorok, gőzmozdonyok és vasúti kocsik is bemutatásra kerülnek. Az Oldtimer-show jellegzetessége, hogy minden járműtípusból csak egy-egy darabot mutatnak be, összesen mintegy félezret.

Interaktív bemutatók is lesznek a mozdony-körfűtőházban, illetve a kiállítás három napja alatt egy Datsun veterán sportautót építenek össze a restaurátorok a látogatók szeme előtt. Bemutatják Henry Ford első robbanómotoros járművét az Orient csarnokban: az eredetivel megegyező másolat lesz látható, melyet többször be is fognak indítani a közönség előtt.

A rendezvényről bővebb információk itt: www.oldtimershow.hu.