Így ellenőrzi majd az ÁSZ a kampánypénzeket

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) készen áll arra, hogy lefolytassa a kampányidőszakban felhasznált pénzek elszámolásának ellenőrzését – mondta a Ma reggel adásában Holman Magdolna, az ÁSZ főtitkára.

Feltehetően számos ellenzéki pártnak komoly gondjai lehetnek a kampányköltések miatti elszámolással. A törvény értelmében ugyanis az egy százaléknál gyengébb eredményt elérő, országos listát állító politikai erőknek vissza kell fizetniük az államtól kapott kampánytámogatást. Az Együtt ellenzéki párt esetében legalább 150 millió forintról lehet szó – hangzott el a Ma reggel adásában.

Az ÁSZ az országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását – mondta Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék főtitkára.



A törvény szerint csak dologi kiadásokat lehet finanszírozni – utalással – kizárólag a kampány 50 napja során. A szervezet továbbá azt is ellenőrzi azt is, hogy betartották-e a kampányköltési korlátot, amelyet a jogszabály ír elő, beleértve a nem vagyoni hozzájárulást is.

A számvevőszéki ellenőrzés kötelezően kiterjed minden olyan képviselőre, aki mandátumot szerzett, illetve azokra a pártlistát állító pártokra, amelyek elérték az egy százalékot.

A tavalyi törvénymódosítás értelmében a pártoknak, amelyek ezt a szintet nem érték el, vissza kell fizetniük az állami támogatást. A párt tisztségviselőinek is nyilatkoznia kellett arról, hogy saját vagyonuk terhére visszafizetik a támogatást. Az erről szóló nyilatkozatokat a Magyar Államkincstárnak kellett eljuttatniuk.

Holman Magdolna elmondta, hogy a pártoknak visszafizetési kötelezettségük van akkor is, ha nem megfelelően történt meg az elszámolás vagy szabálytalanul használtak fel a támogatásokat. A törvény kétszeri ellenőrzést vezetett be mind a jelölteknél, mind a pártoknál, első körben a Magyar Államkincstár végzi ezt.

A sajtótermékek számára fontos határidő közeleg, ugyanis a választást követő 15-ik napon belül, vagyis április 23-ig kell megküldeniük kampányhirdetéseikről kimutatásaikat az ÁSZ-nak. Politikai hirdetést csak azok a sajtótermékek tehettek közzé, amelyek megküldték árjegyzéküket előtte a szervezetnek.