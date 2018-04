Szakértő: Időzített bombát jelentenek az EU-ba visszatérő iszlamista harcosok

Több mint két éve annak, hogy már-már háborús helyzet volt Röszkénél. A magyar kormány 2015 szeptemberében lezárta a szerb zöldhatárt, mire a migránsok bedöntötték a határátkelőnél a kaput, kövekkel, botokkal dobálták a rendőröket. Azt remélték, hogy így átjuthatnak Magyarországra.

Addig rugdosták a kerítést a migránsok a röszkei határnál, amíg át nem törték a kaput, miközben a magyar oldalon több száz készenléti rendőr és terrorelhárító sorakozott fel.

Egy ideig farkasszemet nézett egymással a mintegy kétszáz fős tömeg és a rendőrök sorfala. Közben a kerítéstől nem messze, több ezer migráns várakozott: arra számítottak, hogy sikerül átjutniuk Magyarországra. Ezután előkerültek a kövek, fadarabok és palackok. Voltak, akik a kerítés elől, mások a háztetőkről dobálták a magyar rendőröket.

Sikerült megfékezni a tömeget

A helyszínen lévő szerb karhatalomiak nem avatkoztak közbe. A feldühödött, agresszív tömeget ezért a magyar rendőröknek kellett megfékezni. Először könnygázt majd vízágyút vetettek be, hogy megvédjék a határt. A zavargásban 21-en sérültek meg, köztük sok rendőrt is. A mentők két gyereket is kórházba szállítottak, őket a tiltakozók dobták át a kerítésen a magyar területre.

A rendőröknek végül sikerült megfékezniük a tömeget. Mivel a támadás nem érte el a célját, a migránsok másnap már ülősztrájkba kezdtek, és különböző angol feliratokat tartottak a magasba, némelyiken akkor már az állt: „békét akarunk”

A röszkei zavargások kirobbanásában jelentős szerepe volt Ahmed H.-nak. A szír származású hangadót hét év fegyházbüntetésre ítélte a szegedi törvényszék.

Az ide érkezett migránsok száma pontosan nem meghatározható

Nehéz meghatározni azt, hogy hány ember érkezett az Európai Unióba az elmúlt években – mondta Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az M1-en. A becslések szerint 2015-ben mindenféle ellenőrzés nélkül 1,5-2 millió ember érkezett Európába. Ennek jelentős része kikerült a „rendszerből”, nem tudják, hogy hol vannak, személyazonosságukat sem ellenőrizték. Azok, akik bent vannak a „rendszerben”, azoknak egy része visszaél azzal, hogy több helyen is beadja papírjait és több oldalról is élvezi azokat a juttatásokat, amelyeket például Németország ad. A rendszerben jelen lévőkről pedig szintén nagyon keveset tudunk.

A biztonságpolitikai szakértő arra a kérdésre, hogy mi a garancia arra, hogy nem jutottak vissza az EU területére azok, – az egyébként uniós állampolgárok – akik elmentek a Közel-Keletre harcolni, az Iszlám Állam oldalán azt a választ adta: jelentős részükről tudják a biztonsági szervek, hogy kutaztak és visszatértek. Horváth József szerint mivel személyazonosságuk ismert, – hiszen EU-s állampolgárok – a szolgálatok ellenőrzik az iszlám radikális csoportokat. Azt nem tudhatják, hogy milyen bűncselekményt követtek el az Iszlám Állam melletti harc során, de a visszatérőket a rendszer szeretné visszailleszteni a társadalomba, azonban ez nem mindig egyszerű – tette hozzá.

Horváth József szerint ezeket a visszatérő embereket figyelik a hatóságok, hiszen ők mint időzített bombák tartózkodnak az EU területén – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette: látható, hogy a válságövezetben teljesítő katonák egy része olyan poszttraumás stresszel térnek haza, hogy később fokozott mentális terápiában kell részt venniük. Azok, akik egyébként egy kemény, sokszor embertelen küzdelemben vesznek részt az Iszlám Állam oldalán, nyilvánvaló, hogy olyan traumákkal térnek vissza, amelynek ha kezelése nem történik meg, időzített bombává válhatnak – fogalmazott a szakértő.