Átadták a felújított és bővített bonyhádi sportcsarnokot

Átadták a csaknem 700 millió forintos állami forrásból felújított és bővített sportcsarnokot szombaton Bonyhádon.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tolna megyei városban tartott ünnepségen kiemelte, hogy az 1978-ban épült létesítmény több mint 1000 négyzetméteresről 1800 négyzetméteresre bővült.

„Ezt a sportcsarnokot (.) alapvetően a fiatalságnak építettük, azoknak a generációknak, akik a következő években viszik tovább Bonyhád nevét” – hangoztatta köszöntőjében a politikus, a térség újraválasztásért induló fideszes országgyűlési képviselője.

A felújítás előtti állapotokra utalva megjegyezte, hogy a korábbi – eredetileg 150 ember befogadására képes – intézmény kicsi volt a város számára. Akkori építtetői „a végéből, a hosszából és a szélességéből is elspóroltak” – fogalmazott Potápi Árpád János, hozzátéve, hogy egy teljesen új, korszerű, a 21. század igényeinek is megfelelő sportcsarnok jött létre a felújítás és bővítés nyomán.

Szólt arról is, hogy a város lakói mellett a bonyhádi járásban élőket is szolgálja a megújult szabadidős létesítmény, amelyben a sportesemények mellett kulturális programokat is rendeznek majd.

A felújított bonyhádi sportcsarnok az átadás napján, 2018. április 7-én.

MTI Fotó: Sóki Tamás

Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP) polgármester a beruházás szükségességéről szólva azt hangsúlyozta, hogy a létesítményt „hétfő reggeltől vasárnap estig” használják a város lakói sport- és kulturális célokra egyaránt.

Az átadási ünnepségen Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében méltatta a kormány 2010 óta végzett sportfejlesztéseit.

A beruházás keretében a meglévő épületszerkezet és gépészet felújítása mellett a csarnok földszinti része 900-ról 1200 négyzetméteresre, emeleti része 150-ről 600 négyzetméteresre bővült. A munkálatok során háromszáz embert befogadó nézőtér épült, és ugyanennyi néző elhelyezésére alkalmas mobil lelátót telepítettek, valamint megteremtették az akadálymentes közlekedés feltételeit is.