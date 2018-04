Orbán: Amikor Lengyelországot támadják, minket is támadnak

„Mementó Szmolenszkért” elnevezéssel emlékművet avattak pénteken, Budapesten, amely Lech Kaczynski egykori lengyel államfőnek, a 2010-es szmolenszki tragédiának állít emléket. Az ünnepségen beszédet mondott Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor elmondta: vannak rejtélyes dolgok az életben, ilyen a barátság és a népek barátsága. Nem kell ezt megérteni, csak hagyni kell, hogy a mélyből táplálkozó magyar-lengyel barátság „egyszerűen körülöleljen és vigyen a jövő felé” – fogalmazott.

„Magyarországon mindenki tudja, hogy Lengyelország egy nagy ország, valamint Közép-Európa vezető hatalma” – jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: amikor Lengyelországot támadják, akkor Közép-Európát és Magyarországot is támadják. Amikor kiállunk Lengyelország mellett, saját magunk mellett is kiállunk. Lengyelország, ahogy eddig is, ezután is számíthat Magyarországra.

A magyarok és a lengyelek útja, harca közös, céljuk felépíteni és megvédeni otthonunkat, Közép-Európát, és megőrizni nemzetinek és kereszténynek – mondta Orbán Viktor.



Olyan Közép-Európát akarunk – emelte ki a budafoki ünnepségén a kormányfő –, amelyet „nem lehet fehér asztalok mellett felosztani”, amelyről nem dönthetnek nélküle, amely nem engedi magát megfélemlíteni, megleckéztetni, ahol a nemzetek kiállnak egymásért, ahol magától értetődően mi döntjük el, kit engedünk be a területünkre, és ahol „a saját törvényeink és igazságunk szerint élhetünk”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „hiszünk az összefogás erejében”, és a most átadott emlékmű azt üzeni, hogy megőrizzük Katyn és Szmolenszk emlékét, felépítjük és megőrizzük azt a Közép-Európát, amelyet e tragédiák áldozatai megálmodtak.

Több tiszteletet Lengyelországnak, több tiszteletet Magyarországnak – hangoztatta a miniszterelnök.

A magyar-lengyel barátságot testvériséggé edzették az évszázadok csapásai

A 2010-es szmolenszki légi katasztrófában elhunyt Lech Kaczynski lengyel elnökről a miniszterelnök felidézte: 2008-ban találkozott vele utoljára a Varsó melletti elnöki rezidencián, ahol a magyar-lengyel barátság jövőjéről és lehetőségeiről beszéltek.

A magyar és lengyel nemzet barátságát „testvériséggé edzették” az évszázadok csapásai, sorsközösségük nem csak hazájuk földrajzi közelségéből fakad, és gyökereik is egymásba fonódtak – mondta. Hozzáfűzte: a történelem sorsfordító pillanataiban újra és újra megtalálják egymást, testvériségük a szabadságért érzett közös szenvedélyből és az érte vívott közös harcból fakad.

Orbán Viktor közölte: ma közösen emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára, fejet hajtanak az áldozatok előtt és hitet tesznek az általuk képviselt küldetés előtt. Lech Kaczynski kiváló jogtudós, a Szolidaritás elszánt harcosa, köztárasági elnök volt, aki hűségesen ragaszkodott az elveihez – mondta. Úgy vélte, a magyarok igaz barátjuknak tartották, és hálás szívvel emlékeznek a közép-európai politikusra.

Kiemelte: olyan Közép-Európát akarunk, ahova soha nem térhetnek vissza a 20. században átélt szörnyűségek, ezért az emlékezés közben a szmolenszki áldozatoktól örökölt feladatokra is összpontosítani kell.

A magyar-lengyel sorsközösség vállalását fejezi ki az emlékmű

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke arról beszélt, hogy az átadott emlékmű azt üzeni: Magyarország szolidáris a katyni és a szmolenszki tragédia áldozataival és hozzátartozóikkal, szolidáris Lech Kaczynski egykori lengyel államfővel és testvérével, Jaroslaw Kaczynskivel.

Szmolenszk máig tisztázatlan hátterű tragédiája pár nappal a sorsfordító 2010-es magyar választás előtt következett be – emlékeztetett. Hozzátette: a két nép történelmi pillanatai elválaszthatatlanok egymástól, sorsközösségük napjainkban is valóság, ezt az elmúlt nyolc év nemzetközi küzdelmei is bizonyították.

Németh Zsolt úgy látja, a magyar-lengyel sorsközösség vállalását fejezi ki az emlékmű is, amelynek átadását tudatos időzítették mára. Ez az emlékműállítás ugyanis értékválasztást tükröz, ígérve, hogy a választás után „ugyanezen az úton megyünk tovább”, vállalva a magyar-lengyel sorközösséget – jelentette ki.

Az emlékmű egy csodálatos gesztus

A lengyel-magyar barátságnak nagyon mélyek a gyökerei, mind a két nép történelmének a mélyére lenyúlik. A népek közötti barátságnak nem csak a múltra, hanem a jövőre is tekintenie kell, a meglévő kapcsolatokat folyamatosan erősíteni kell – mondta Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke pénteken Budapesten, ikertestvére, a néhai lengyel elnök emlékművének avatásán.

Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság Párt elnöke beszédet mond a szmolenszki légikatasztrófa áldozatainak emlékére állított, Mementó Szmolenszkért elnevezésű emlékmű felavatásán Budafokon 2018. április 6-án

(MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Az emlékmű nem más, mint egy csodálatos gesztus, amely megerősíti a barátságunkat. Az átadott szmolenszki emlékmű más tragédiára is utal, a katyni tragédiára – tette hozzá. A közös emlékezés nélkül nem létezhetne a népek barátsága, semmi szilárd nem épülhetne-e nélkül – közölte.

A lengyel elnökkel a fedélzetén zuhant le a gép

A szmolenszki tragédiában 96 ember lelte halálát, férfiak és nők, akik a honfitársaink voltak – emlékeztetett Jaroslaw Kaczynski.

Minkét tragédiában a lengyel nép sarja veszett el. A Katynba tartó gépen utazott Lech Kaczynski is, akinek 1968-ban indult el a karrierje, amikor részt vett a munkások és diákok tüntetésén, majd később részt vett a szabad szakszervezetek megalakításában is – mondta.

Mindezen tevékenységnek az volt a célja, hogy megépítse annak az iránynak az alapjait, amerre most Lengyelország tart. Nélküle nem jöhetett volna létre az a változás, amely most Lengyelországban történik – fogalmazott.

Utat mutatunk Európának

Jaroslaw Kaczynski kifejezte háláját az emlékmű felállításáért. „Voltak próbálkozások arra, hogy a közép-kelet-európai államokat megváltoztassák, ezekben a változásokban kivételes szerepet tölt be Orbán Viktor” – vélekedett.

„Nem lehet úgy gondolni a jövőre, hogy közbe ne emlékezzünk Magyarországra, Orbán Viktorra és a Fideszre, ugyanis a mi barátságunk a közös út. Ez a közös út vezet oda, hogy szabadok legyenek a népeink, hogy saját magunk dönthessünk magunk sorsáról. Mi utat mutatunk Európának. A miniszterelnök úr szerepe ebben a vállalkozásban óriási” – hangsúlyozta.

„Orbán Viktor szeme előtt Magyarország sorsa lebeg, nem pedig a saját hírneve. Az Európai Unió egységének az erős nemzetállamoknak kell épülnie” – fogalmazott, majd hozzátette: ez a helyes út, amin járunk, akkor is ezen az úton haladunk, amikor megépül egy ilyen emlékmű.

„A magyarok a világ szabadságában is meghozzák a döntésüket a vasárnapi szavazáson. A nemzetek szabadsága és méltósága a lengyelek számára is szorosan kapcsolódik Orbán Viktor nevéhez” – mondta Jaroslaw Kaczynski.

Orbán Viktornak köszönhetően ki fogjuk harcolni a jobb Európát

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kiemelkedőnek és meghittnek nevezte magyarországi látogatását.

A lengyel kormányfő felidézte Orbán Viktornak Nagy Imre újratemetésén a Hősök terén 1989. június 16-án elmondott beszédét, amelynek ő is fültanúja volt, és összehasonlította az akkor és a mostani eseményt, amely szavai szerint ugyanolyan megható volt számára, és ugyanúgy „a szabadság fuvallatát érezte bennük”.

„A két nép egymás nélkül nem tudna megélni. Ez a közös jövő különböző módokon kezd előjönni Európában. Látom, ahogy Orbán Viktor harcol az igazságosabb jövőért, és biztos vagyok benne, hogy ez a jobb jövő Magyarországról fog elindulni” – fogalmazott.

Ha visszatekintünk az elmúlt 10 vagy 20 évre, egyre több ilyen „szabadság fája van”, ami korábban nem létezett. Mélyen hiszek abban, hogy Orbán Viktornak köszönhetően ki fogjuk harcolni a jobb Európát – hangsúlyozta.