Csillagséták nemzeti parkjainkban

Távoli galaxisok, bolygók és csillagok világába kalauzolnak a magyar nemzeti parkok április 13–15-én. Szakképzett túravezetők segítségével az éjszakai égboltot tanulmányozhatják mindazok, akik részt vesznek tematikus túrák valamelyikén.

A természetes fény kiemelt jelentőségére rámutatva hívták életre az egyre népszerűbb nemzetközi sötét égbolt hét kezdeményezést, aminek mentén a magyar nemzeti parkok is különleges túrákat szerveznek. A csillagséták programsorozat bepillantást enged a nemzeti parkok éjszakai világába.

Egy éjszakai túra már önmagában is különleges élmény, hiszen ilyenkor az emberi érzékelés is más, a látás és a hallás kiélesedik, egészen más arcát mutatja a természet. Az állatvilág egy része is ilyenkor éled, így amellett, hogy a csillagos égboltban gyönyörködhetnek, több éjszakai állatfaj rejtett életét is megismerhetik a nemzeti parki „csillagséták” kirándulói.

A szakképzett túravezetők irányításával zajló túrákon, de akár az előadás jellegű programokon is maradandó élményekben részesülhet minden résztvevő. 2017 őszén – a Zselic és a Hortobágy után – a Bükki Nemzeti Park is csillagos égbolt park lett, így a kontinensen is egyedülálló látványban lehet része azoknak, akik vállalkoznak az itt meghirdetett éjjeli kirándulások valamelyikére.

A 2018-as túrák részletes leírása a Magyar Nemzeti Parkok központi honlapján, a www.magyarnemzetiparkok.hu/csillagsetak weboldalon érhető el.