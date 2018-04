Állami kitüntetés kapott a BlackRock Budapest alapkezelő ügyvezető igazgatója

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Melanie Seymournak, az alapkezelő BlackRock Budapest ügyvezető igazgatójának Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A miniszter a kitüntetést indokolva kiemelte: BlackRock alapkezelő magyarországi befektetése nem csupán munkahelyteremtő beruházás volt, hanem azt is megmutatta, hogy a külföldi tapasztalatszerzést követően van lehetőség a magyar fiatalok hazatérésére.

A kormány nagyra értékeli az alapkezelő bizalmát Magyarország iránt és üdvözli, hogy a BlackRock budapesti irodájában már 300-an dolgoznak – jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter kiemelte, hogy a nemzetközi gazdaság legerősebb szereplői is bíznak a magyarokban, különösen a magyar fiatalokban és nagyra értékelik a képességeiket. A BlackRock számukra is biztosított lehetőséget arra, hogy külföldről hazatérve Magyarországon folytassák a pályájukat: sokan már az alapkezelő magyarországi beruházásának londoni bejelentésekor jelentkeztek az új budapesti központba – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadja a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Melanie Jane Seymournak, a BlackRock Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2018. április 5-én.

MTI Fotó: Soós Lajos

A BlackRock alapkezelő magyarországi vezetője a kitüntetés átvételét követően a cég budapesti innovációs központjának megnyitását a magyar fiatalok tehetségével indokolta. Hangsúlyozta, hogy a Magyarországon megismert gondolkodás nagyon közel áll ahhoz, amit a BlackRock képvisel, és mindezt hasznosítani tudja az üzleti kultúra kiépítésében.

A fejlett üzleti kultúrát az igazgató szerint Magyarország is hasznosíthatja, ráadásul sok külföldön dolgozó magyart is a hazatérésre ösztönözhet. A BlackRock 36 magyart tudott külföldről hazahozni – sokukat a családjukkal együtt. E fiatal szakemberek olyan szakmai pályát futhattak be itt, amit korábban csak külföldön remélhettek – tette hozzá.

Az 1988-ban alapított, New York-i székhelyű alapkezelő csaknem 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat 30 országban, világszerte 25 ezer befektetési központot tart fönn és több mint 5 ezer milliárd dollárt kezel. Az Európát, Afrikát és a Közel-Keletet lefedő EMEA-régióban csaknem 4 ezer munkatársa van.