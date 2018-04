Tarlós: Budapest ma jobb város, mint 8 évvel ezelőtt

Budapest ma jobb város, és sokkal előrébb tart, mint 8 évvel ezelőtt - jelentette ki a budapesti főpolgármester szerdán Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának ünnepélyes átadásán.

A főpolgármester beszédében hosszasan sorolta, hogy a kormány támogatásával milyen fejlesztések, építkezések történtek Budapesten az elmúlt 8 évben. Példaként kiemelte, hogy a főváros “kiszabadult a szörnyű adósságcsapdából”, miután a kormány átvállalta a főváros adósságait, köztük a BKV “hatalmas működési adósságát”.

Új villamosok, autóbuszok, trolik, metrók járnak szerte a városban, s évtizedek óta halogatott pályafelújítások történtek. Elindult a “Futár” utastájékoztató rendszer, befejezték a 4-es metrót, s megkezdődött a 3-as metró felújítása. Utóbbi kapcsán felidézte, hogy kedden elbúcsúztatták az utolsó, felújításra váró metrószerelvényt, s már csak felújított szerelvények közlekednek a 3-as metró vonalán.

Emellett elkészült a budai fonódó villamoshálózat, megnyitották a Bálnát. Megújult a Margitsziget, a Széll Kálmán tér, a Kossuth tér, a Parlament, a Várkert Bazár – sorolta Tarlós István, hozzáfűzve: mindezen fejlesztésekre most a megújult Orczy-kert és a Ludovika Campus “felteszi a koronát”.

A főpolgármester felidézte: 2012 májusában döntött a kormány a Magyar Királyi Honvéd Ludovika történelmi együttesének újjáépítéséről, a Ludovika Campus megvalósításáról. Ennek nyomán 2018 tavaszán a campus mellett belső-Pest legnagyobb közparkja is megújult, kibővült. A fejlesztés révén az egyetemi polgárok számára oktatási terek, kollégiumok, sportpályák, egyetemi lőtér, modern egyetemi könyvtár, uszoda, sportcsarnok készült el. Ezen felül az Orczy-kertben van még játszótér, futópálya, csónakázótó, s mindezeket bárki használhatja.

Orbán Viktor miniszterelnök (b2), Tarlós István főpolgármester (b) és Patyi András rektor (b3) érkezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusának átadására 2018. április 4-én. Jobbról Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), Józsefváros polgármestere, a Fidesz budapesti elnöke. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kocsis Máté, VIII. kerületi polgármester azt mondta: az Orczy-parkban és Józsefvárosban egy olyan grandiózus építkezés megvalósulását ünneplik, amely “szimbólummá teszi a hazafiságot, s megalapozza a jövő biztonságát”. A Fidesz-KDNP-s politikus felidézte: Józsefvárost és az ott élőket a “kommunista diktatúra tudatosan büntette”, s ez a kedvezőtlen társadalmi folyamatok nyomán a ’80-as évekre a környék – köztük a Ludovika, s az Orczy-kert – gettósodásáig vezetett.

A kerületi polgármester szerint a Ludovika Campus és az Orczy-kert fejlesztése elrugaszkodást jelent az egész Orczy-negyed megújulásához, “motorja lesz” a környék felemelkedésének. Mindennek nyomán, úgy véli, jelentősen javulni fog a közbiztonság, az ingatlanok értéke emelkedni fog, nő a befektetési hajlandóság, s mindez lendületet ad a helyi vállalkozásoknak, erősíti a szolgáltató szektort, ezzel pedig új munkahelyeket is teremtenek.

Két kerület gazdagodott

Mindemellett Józsefváros és a szomszédos Ferencváros is gazdagabb lett egy megújított közparkkal, egy hatalmas játszótérrel, számos sportolási lehetőséggel, kulturális felületekkel – hangsúlyozta Kocsis Máté, hozzátéve: az NKE és a Ludovika Campus erőt ad a további fejlődéshez, s méltón illeszkedik a “kerület egyetemvárosi arculatához” is. Köszöntőjében Patyi András, az NKE rektora is kiemelte: az egyetem fejlesztése tudatos közszolgálat-fejlesztés, sőt átfogó városfejlesztés is egyben.

Mint felidézte, az egykori Ludovika 1836-ra közadakozásból épült fel. Az NKE az egykori Királyi Honvéd Ludovika Akadémia helyén “növekszik és gyarapodik”. A már öt karral működő NKE-n a többi között a katonai védelem, a nemzetbiztonság, a rendészet és a civil közigazgatás hivatásrendjei “egymással és egymástól is tanulnak”. Az NKE egy teljes jogú, széles nemzetközi partnerséggel rendelkező, újabb öt évre akkreditált, magyar állami egyetem – tette hozzá.

Patyi András kiemelte továbbá, hogy az egyetem fejlesztése akkor teljesedik ki, ha folytatódhat, és a most még máshol folyó honvédtisztképzés is visszatérhet a Ludovikára, “az ősi fészekbe”, de már új 21. századi körülmények közé. A Ludovika Campus megvalósításáról és a Ludovika újjáépítéséről 2012 májusában döntött a kormány. Az NKE új főépületét – vagyis a Pollack Mihály által tervezett egykori Ludovika Akadémia felújított épületét – 2014-ben adták át.

Most a Ludovika Campus ünnepi átadásán részt vett Orbán Viktor kormányfő, Boross Péter volt miniszterelnök, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Simicskó István honvédelmi miniszter, Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke, Papp Károly országos rendőrfőkapitány, Polt Péter legfőbb ügyész és Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa.