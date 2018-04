Megújult az Egri Törvényszék épülete

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Polt Péter legfőbb ügyész adta át a bírósági épület korszerű ügyfélközpontját a hevesi megyeszékhelyen.

A kormány kiemelt célja az igazságszolgáltatásban is, hogy a feladatellátáshoz méltó környezet kialakítását segítse – hangoztatta az Völner Pál, Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden Egerben, a felújított törvényház átadásán. A teljesen megújult 110 éves épület is szerves része annak a folyamatnak, ami a feltételrendszer megteremtését szolgálja az igazságszolgáltatásban – mondta az államtitkár.

Az Egri Törvényszék felújított épülete (Forrás: Bíróság.hu)

Kitért arra is, hogy az elmúlt években nemcsak a tárgyi, hanem a személyi feltételek is javultak. Duplájára emelkedtek a bírói illetmények, de sikerült megoldani az egyéb bírósági, ügyészségi alkalmazottak illetményének mintegy 30 százalékos növelését is – fűzte hozzá. Völner Pál elismerését fejezte ki azoknak a bíráknak, ügyészeknek, akik – az alkotmányos dialógus keretei között – részt vettek az elmúlt évek nagy jogalkotói feladatainak megvalósításában.

Hangsúlyozta, hogy az alaptörvény garantálja a bírák függetlenségét. A bíró csak a törvényeknek van alárendelve, azokat szabadon értelmezheti – mondta az államtitkár.

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az építők munkáját méltatta, akik megőrizték a 110 éves palota értékeit, ugyanakkor a modern kor kihívásainak is megfeleltek a kivitelezés során. Az OBH elnöke szerint az épületben példaértékűen jelennek meg a 21. századi igazságszolgáltatás bizonyos elemei. Ezek között említette az ügyfélközpontot, valamint azt a projektet, amely függetleníti a tér és idő korlátaitól az igazságszolgáltatást, illetve a létrehozott hatalmas érték vagyonvédelmét.

Polt Péter legfőbb ügyész a bírói és ügyészi szervezetek együttműködését méltatta. „Fontos eleme az alaptörvénynek, hogy az ügyészséget az igazságszolgáltatás részeként határozza meg” – mondta. A bírák és ügyészek közötti együttműködés a képzésben, valamint a jogpolitika stratégiai elemeinek kidolgozásában érhető leginkább tetten a legfőbb ügyész szerint.

Az 1908-ban átadott és 110 évvel később, két és féléves munkával felújított törvényház épületét az átadási ünnepségen Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg; a szalagot Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke és Szalóki Zoltán Heves megyei főügyész vágta át Völner Pál társaságában.