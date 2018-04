Meghosszabbította a bíróság Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását

Három hónappal meghosszabbította Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását szerdán a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája.

Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-nek elmondta, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyó eljárásban a bíróság – az ügyészi indítványra – az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt látta szükségesnek a kényszerintézkedés meghosszabbítását.

A bíróság döntése nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Szeged, 2018. április 4. Czeglédy Csaba (b) a Szegedi Járásbíróságon 2018. április 4-én. A Csongrád Megyei Főügyészség indítványozta előzetes letartóztatásának három hónappal történő meghosszabbítását. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselőt március 1-jén engedték ki a börtönből, miután képviselőjelölt lett, így megillette a mentelmi jog. Ezt azonban a Nemzeti Választási Bizottság március 2-án felfüggesztette, aznap este ismét őrizetbe vették, majd a bíróság harminc napra elrendelte előzetes letartóztatását. MTI Fotó: Rosta Tibor

A szóvivő az MTI kérdésére elmondta, az ügyben 17 gyanúsított ellen folyik eljárás bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt. Heten előzetes letartóztatásban, nyolcan házi őrizetben védekeznek, két gyanúsított esetében lakhely-elhagyási tilalmat rendelt el bíróság.

Czeglédy Csaba országgyűlési képviselőjelöltként indult a 2018-as választásokon és így a jogerős nyilvántartásba vételt követően mentelmi jog illette meg. A Nemzeti Választási Bizottság a legfőbb ügyész indítványára felfüggesztette mentelmi jogát, ezért vele szemben az eljárás folytatásának akadálya elhárult, és a főügyészség indítványának megfelelően a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását. A végzést a Szegedi Törvényszék helybenhagyta. Időközben a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárásokat mind a Kúria, mind az Alkotmánybíróság indítványra felülvizsgálta és azokat törvényesnek, jogszerűnek minősítette, elvetve minden védelmi kifogást – tudatta a csoportvezető ügyész.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.