Negyvenöt éves lett hazánk legmagasabb épülete

A Mecsek jellegzetes idegenforgalmi látványossága, a pécsi tv-torony negyvenhatodik évébe lépett: az országban ma is egyedülálló építményt 1973. április 4-én adták át a baranyai megyeszékhely fölött. A hatvanhárom és fél emeletnyi, 197 méter magas tv-torony az 534 méter magas Misina tetőn áll. A toronyból – páramentes, tiszta időben – távcsővel akár a Balatonig is el lehet látni. Képgalériával!

A 45. születésnapját ünneplő pécsi tv-torony és kilátó Magyarország legmagasabb (épített, tehát nem szerelt) épülete, önmagában 197 méter magas, és a Mecsek 535 méter magas Misina csúcsán áll. A helyén az 1908-ban épült Kiss József-kilátó állt valamikor.

A Kiss József-kilátó emléktáblája a pécsi tévétoronyban 2016. november 7-én (MTI-fotó: Sóki Tamás)

A tv-torony öt esztendeig épült, hivatalosan 1973. április 4-én adták át; Vízvárdy István, Söpkéz Gusztáv és Thoma József tervei alapján épült meg, 18 ezer 500 tonna vasbetonból. Eredetileg „csak” 191 méteres volt, de az 1995-ös antennacserét követően további 6 méterrel magasabb lett.

Az építmény különlegessége a 75 méteres magasságban lévő, üvegfalú presszó-étterem, amit gyorslifttel lehet elérni, ahogyan a 80 méteres magasságban lévő kilátót is. Innen tiszta időben akár száz kilométeres távolságra is ellátni, déli irányban Pécset és a Baranyai-dombságot, kicsit távolabb a Villányi-hegységet és a horvát Papuk-hegyet láthatjuk. Keletre a Zengő, nyugatra a Tubes, északra a Mecsek és a Völgység látszik, megfelelő időjárási körülmények között pedig a Badacsony is kirajzolódik.

A pécsi tv-torony ködben a Tubesről fotózva 2015. december 7-én (MTI-fotó: Sóki Tamás)

A beruházás annak idején állami beruházásként épült meg, a Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat kivitelezésében. Átadása után jelentősen javultak az MTV 1 és 2 vételi lehetőségei a Dél-Dunántúlon.



Az építmény alapja 22 méter átmérőjű és 3 és fél méter vastag, a betont többrétegű acélháló merevíti. A torony maga egy kettős gyűrűből áll: a belső 5 méteres átmérővel rendelkezik és 135 méterre nyúlik, a külső 12 méteres átmérővel 92 méterre. A lift a belső gyűrűben közlekedik, a kettő között pedig végtelen csigalépcső vezet a magasba.